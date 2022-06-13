Даниил Медведев проиграл в финале 205-й ракетке мира

В понедельник Даниил Медведев вернется на первую строчку рейтинга, но украсить возвращение титулом не получилось – в финале в Хертогенбоше он сенсационно проиграл 205-й ракетке мира Тиму Ван Рейтховену. Россиянин взял всего пять геймов – 4:6, 1:6.

Это самое разгромное поражение в трехсетовом формате с февраля-2020, когда Даниил взял четыре гейма у Жиля Симона.

Кроме того, Медведев проиграл сопернику, не входящему в топ-200, впервые с января 2018 года.

25-летний Рейтховен выиграл первый в карьере турнир серии ATP. В полуфинале он обыграл еще одного представителя топ-10 мирового рейтинга — девятую ракетку мира Феликса Оже-Альяссиму из Канады.

В 2020 и 2021 годах турнир не проводился из-за пандемии коронавируса. В этом году общий призовой фонд турнира составляет €648 130.