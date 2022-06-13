КОЛОНКА RusDelfi | Партия Isamaa, на кокетство нет времени!

Осталась всего неделя до одного из главных праздников в Эстонии — Иванова дня, но в стране до сих пор нет дееспособного правительства. После Иванова дня для эстонского политика, как и для всего населения, начинаются ленивые деньки, когда ничего не происходит в политической жизни, и, как всякий человек, политик хочет просто отдыхать, делать гриль на заднем дворе и неспешно поливать газон. Это значит, что у нас осталось очень мало времени для того, чтобы найти какое-нибудь решение и нормализовать политическую жизнь в стране.

Пока что партия Isamaa решила начать переговоры с реформистами и социал-демократами. Некоторые политические обозреватели уже заранее порадовались, что вот-вот будет сформировано новое правительство, и в коалицию войдут партии, которые часто правили государством совместно на протяжении последних двадцати лет. Но по-хорошему, лидеры Isamaa должны определиться со своими симпатиями побыстрее, не изображая из себя разборчивую невесту. Перед государством стоит множество серьезных проблем, которые требуют быстрого решения, и у нас просто нет времени на политическое кокетство.

Тем не менее, складывается впечатление, что Isamaa ведет двойную игру, и нельзя исключить вероятность того, что если реформисты не предложат им подходящие условия, то Isamaa при первой возможности побежит к старым друзьям — EKRE и центристам.

Некоторые эстонские эксперты полагают, что избирателям Isamaa не понравился бы их союз с EKRE и центристами. Но кажется, что эксперты могут легко ошибаться, потому что партия Isamaa не та же, что была десять лет назад. Кроме того, избиратель тоже уже не тот, что был десять лет назад. Потому что как и многие старые „гвардейцы“, которые перешли из Isamaa в другие партии, избиратели тоже сменили свои предпочтения. Последнее десятилетие эта партия изо всех сил борется за свою жизнь и долго находится практически в вегетативном состоянии, и главным вопросом является, попадет ли Isamaa еще когда-нибудь в Рийгикогу и продолжит свою деятельность, или развалится из-за внутренних распрей. Поэтому можно сказать, что в настоящий момент у нас нет никакого понимания насчет того, какой будет новая коалиция, поскольку договоренность между политиками до сих пор не достигнута. Можно лишь констатировать, что решение следует принимать как можно скорее.