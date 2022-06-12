Военный дневник
12.06.2022, 21:24

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (109-й день) | Продолжаются бои за Северодонецк. По всему миру прошли акции протеста против войны в Украине

 
Украинские военные на передовой в Северодонецке
Украинские военные на передовой в Северодонецке
ФОТО: AP Photo/Oleksandr Ratushniak | Scanpix

Подводим итоги 109-го дня военного вторжения России в Украину.

  • Российские войска продолжают атаковать Северодонецк.

  • Основатель SpaceX Илон Маск передал терминалы Starlink украинским разведчикам

  • Япония в ближайшее время отправит в Одессу 33 портативные установки для очистки воды в случае чрезвычайных ситуаций.

    „В ближайшее время в Одессу отправятся 33 портативные установки для очистки воды в случае чрезвычайных ситуаций. Просим Одессу поделиться с Николаевом. Хочу верить, что они не понадобятся, но на всякий случай пусть будет“, – написал он.

  • Российский флот подтянул к берегам Украины в Черном море еще два больших десантных корабля - вдобавок к двум уже находившимся там. Об этом сообщило оперативное командование ВСУ „Юг“.

  • Всемирная акция российских движений против войны в Украине и путинского режима прошла в 44 городах Европы, Америки, Азии, Австралии, Новой Зеландии и Океании. Акции были приурочены к Дню России.

  • Президент Украины Владимир Зеленский стал лауреатом премии имени Бориса Немцова.

  • Российские войска ночью разбомбили второй мост в направлении Лисичанска. По словам Гайдая, российские войска пытаются отрезать Северодонецк от возможности поставок техники и боеприпасов, а также не дать вывезти оттуда людей.

  • Минобороны Великобритании в очередной сводке о войне в Украине заявило, что в последние недели Россия, вероятно, начала готовить к участию в боевых действиях третьи батальоны некоторых бригад.

  • Украинские СМИ сообщают о пожаре на Углегорской ТЭС в результате обстрела российской армией

    Углегорская ТЭС находится в Светлодарске. Станцию контролируют украинские силы, но за нее последние недели идут бои.

  • Украина установила маршруты через Польшу и Румынию для экспорта зерна.

Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.

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