ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (109-й день) | Продолжаются бои за Северодонецк. По всему миру прошли акции протеста против войны в Украине
Подводим итоги 109-го дня военного вторжения России в Украину.
Российские войска продолжают атаковать Северодонецк.
Основатель SpaceX Илон Маск передал терминалы Starlink украинским разведчикам
Япония в ближайшее время отправит в Одессу 33 портативные установки для очистки воды в случае чрезвычайных ситуаций.
„В ближайшее время в Одессу отправятся 33 портативные установки для очистки воды в случае чрезвычайных ситуаций. Просим Одессу поделиться с Николаевом. Хочу верить, что они не понадобятся, но на всякий случай пусть будет“, – написал он.
Российский флот подтянул к берегам Украины в Черном море еще два больших десантных корабля - вдобавок к двум уже находившимся там. Об этом сообщило оперативное командование ВСУ „Юг“.
Всемирная акция российских движений против войны в Украине и путинского режима прошла в 44 городах Европы, Америки, Азии, Австралии, Новой Зеландии и Океании. Акции были приурочены к Дню России.
Президент Украины Владимир Зеленский стал лауреатом премии имени Бориса Немцова.
Российские войска ночью разбомбили второй мост в направлении Лисичанска. По словам Гайдая, российские войска пытаются отрезать Северодонецк от возможности поставок техники и боеприпасов, а также не дать вывезти оттуда людей.
Минобороны Великобритании в очередной сводке о войне в Украине заявило, что в последние недели Россия, вероятно, начала готовить к участию в боевых действиях третьи батальоны некоторых бригад.
Украинские СМИ сообщают о пожаре на Углегорской ТЭС в результате обстрела российской армией
Углегорская ТЭС находится в Светлодарске. Станцию контролируют украинские силы, но за нее последние недели идут бои.
Украина установила маршруты через Польшу и Румынию для экспорта зерна.
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