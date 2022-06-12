ФОТО | В России вместо McDonald's открыли сеть ресторанов под названием „Вкусно и точка“. Но на Пушкинскую пришло куда меньше людей, чем в 1990-м(46)
„Мы уверены, что наши клиенты не заметят разницы!“ - утверждает генеральный директор нового русского Макдоналдса Олег Пароев.
Сегодня, спустя три месяца после того, как McDonald's публично объявил о своем уходе из России, открылась сеть новых ресторанов быстрого питания под новым названием. Сотни людей пришли в ресторан на Пушкинской площади в Москве.
В мае этого года международная сеть ресторанов продала свои 850 ресторанов в России миллиардеру Александру Говору.
Всего за несколько часов до открытия ресторана на Пушкинской площади было объявлено новое название российской сети - „Вкусно - и точка“. Логотип отличается, но по-прежнему напоминает золотой символ McDonald's: круг и две желтые продолговатые геометрические фигуры, символизирующие котлету и картошку фри.
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