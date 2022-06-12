Началась регистрация в летнюю школу Фонда интеграции. Приглашают студентов, чей родной язык - не эстонский

Ожидается, что в летней школе примут участие студенты, оканчивающие как минимум второй курс эстонских высших учебных заведений, для которых эстонский язык не является родным. Летнюю школу смогут посещать в общей сложности 40 студентов со всей Эстонии, при этом участие в летней школе бесплатно.

Участники летней школы приобретут полезные навыки для планирования карьеры и вместе со специалистами выяснят, чего публичный сектор ждет от молодежи в ближайшие годы, узнают о возможностях практики и трудоустройства в публичном секторе, а также научатся составлять резюме и мотивационное письмо. Также планируются встречи со специалистами.

„В летней школе мы соберем представителей государственных учреждений и молодежь, чей родной язык не является эстонским, чтобы обе стороны могли больше узнать друг о друге. В публичном секторе есть много разных видов деятельности, в которые могут внести свой вклад юноши и девушки других национальностей, благодаря этому государственная политика сможет больше учитывать обратную связь и потребности различных групп общества“, – сказала руководитель отдела консультационных услуг Фонда интеграции и руководитель программы учебной практики в публичном секторе Кятлин Кыверик.

„Девушки и юноши смогут непосредственно у экспертов узнать, какие навыки необходимы для работы на благо государства, какие возможности трудоустройства предлагаются уже сейчас, и как работа в публичном секторе может повлиять на принятие решений на самом высоком уровне“, – добавила Кятлин Кыверик.

Летняя школа будет проходить в Доме эстонского языка Фонда интеграции в Таллинне, участники также посетят различные учреждения.

Дополнительная информация и регистрация: praktikaprogramm.integratsioon.ee/suvekool