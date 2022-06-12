„Визионер эпох“. Рига приглашает на художественную выставку(4)
C 10 июня по 18 сентября 2022 года в правом крыле 2 этажа главного здания Латвийского Национального художественного музея (г. Рига, площадь Яниса Розенталя, 1) пройдёт выставка работ Аусеклиса Баушкениека „Визионер эпох“.
Аусеклис Баушкениек – уникальный художник, который с характерным для себя колоритом пастельных тонов и вибрирующе-точечным живописным стилем мастерски умел изображать как повседневные, так и не совсем бытовые мизансцены, рефлектируя на тему времени и общества. Параллельно детальному портретированию в произведениях автора живут такие необычные персонажи, как инопланетяне, роботы и великаны. Это раскрывает неисчерпаемую фантазию художника, его увлечение развитием науки и технологий, научной фантастикой и визиями о мире будущего. Через юмор и иронию Баушкениек изображал человека и события его жизни, советское общество и абсурдную природу режима, что для правящей в те годы власти было весьма неудобно, поэтому пару лет имя Баушкениека в прессе упоминать было запрещено. Но сколь бы сатирическими ни казались его композиции, художник на самом деле не осуждал, не критиковал, а скорее позволял каждому самому идентифицировать себя с теми или иными образами.
Актуальность творчества Аусеклиса Баушкениека в наши дни связана с интересом живописца к человеку – его быту, отношениям с семьёй, настроениям в обществе и течению жизни. Художник отмечал, что популярный советский лозунг „главное – это человек“ перекликается с его живописью, и это вечно ненасытное существо с его бесконечными желаниями – человека – он пытался показать с разных точек зрения. Подмечая человеческие слабости, Баушкениек уверен, что это часть жизненного опыта, через который проходит каждый из нас. Именно в работах Баушкениека мы видим, что, хотя времена и власти меняются, стандарты того, каким должен быть индивид, какой должна быть семья и как формируются политические дискурсы, по большей части ошибочны и зачастую недостижимы.
Выставка „Визионер эпох. Аусеклис Баушкениек“ посвящена творчеству художника, в котором он обращается к вопросам человека и общества, науки и техники. Выставка состоит из четырёх разделов, плавно переходящих друг в друга, – человек как индивид, человек и семья, человек и общества, наука и будущее. Экспозицию дополняют три созданных
Баушкениеком кинетических объекта, характеризующие его огромную увлечённость радиолюбительством.
О художнике
Аусеклис Баушкениек (Auseklis Baušķenieks, 1910–2007) учился на факультете архитектуры Латвийского университета (1930–1933), навыки рисунка и пастельной живописи освоил у Вильгельма Пурвитиса (Vilhelms Purvītis), позже поступил в Латвийскую академию художеств, где окончил мастерскую фигуративной живописи (1933–1942). Во время Второй мировой войны Баушкениек оказался в трудовом лагере в Германии и возвратился в Ригу только в 1946 году. Он работал художником-оформителем (1947–1948), руководил кружком изобразительного искусства в Рижском дворце пионеров и школьников (1949–1962). Во второй половине 1950-х годов Аусеклис Баушкениек вернулся к живописи и начал принимать участие в выставках. Несмотря на то, что первая персональная выставка живописца прошла лишь в 1975 году, он стал одним из самых популярных латышских художников. У Аусеклиса Баушкениека состоялось 22 персональные выставки и обширная ретроспектива в Латвийском Национальном художественном музее (2010).