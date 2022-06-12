„Визионер эпох“. Рига приглашает на художественную выставку

Аусеклис Баушкениек – уникальный художник, который с характерным для себя колоритом пастельных тонов и вибрирующе-точечным живописным стилем мастерски умел изображать как повседневные, так и не совсем бытовые мизансцены, рефлектируя на тему времени и общества. Параллельно детальному портретированию в произведениях автора живут такие необычные персонажи, как инопланетяне, роботы и великаны. Это раскрывает неисчерпаемую фантазию художника, его увлечение развитием науки и технологий, научной фантастикой и визиями о мире будущего. Через юмор и иронию Баушкениек изображал человека и события его жизни, советское общество и абсурдную природу режима, что для правящей в те годы власти было весьма неудобно, поэтому пару лет имя Баушкениека в прессе упоминать было запрещено. Но сколь бы сатирическими ни казались его композиции, художник на самом деле не осуждал, не критиковал, а скорее позволял каждому самому идентифицировать себя с теми или иными образами.

Актуальность творчества Аусеклиса Баушкениека в наши дни связана с интересом живописца к человеку – его быту, отношениям с семьёй, настроениям в обществе и течению жизни. Художник отмечал, что популярный советский лозунг „главное – это человек“ перекликается с его живописью, и это вечно ненасытное существо с его бесконечными желаниями – человека – он пытался показать с разных точек зрения. Подмечая человеческие слабости, Баушкениек уверен, что это часть жизненного опыта, через который проходит каждый из нас. Именно в работах Баушкениека мы видим, что, хотя времена и власти меняются, стандарты того, каким должен быть индивид, какой должна быть семья и как формируются политические дискурсы, по большей части ошибочны и зачастую недостижимы.