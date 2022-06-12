Поспать на полу за 60 евро? Апартаменты в летний период становятся все дороже

Проблема с размещением мешает людям участвовать в летних культурных мероприятиях. У тех, у кого нет своего жилья или нет знакомых рядом с местом проведения фестиваля, есть три варианта: либо остановиться подальше (что становится головной болью в случае фестивалей, длящихся несколько дней), либо заплатить очень высокую цену, либо остановиться в крайне плохих условиях, где не хочется жить даже бесплатно.