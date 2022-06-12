Эстонский экспресс
12.06.2022, 18:37

Поспать на полу за 60 евро? Апартаменты в летний период становятся все дороже

 
Eesti Ekspress
ФОТО: Shutterstock

Во время фестиваля фолк-музыки в Вильянди даже за размещение на обычном матрасе на полу берут около 60 евро.

Проблема с размещением мешает людям участвовать в летних культурных мероприятиях. У тех, у кого нет своего жилья или нет знакомых рядом с местом проведения фестиваля, есть три варианта: либо остановиться подальше (что становится головной болью в случае фестивалей, длящихся несколько дней), либо заплатить очень высокую цену, либо остановиться в крайне плохих условиях, где не хочется жить даже бесплатно.

Например, билеты на фестиваль фолк-музыки в Вильянди поступили в продажу еще в декабре, но те, кто попытался сразу забронировать жилье, остались с носом - все жилье в этом районе, от простых апартаментов до самых дорогих номеров в отелях, было уже забронировано. На время проведения фестиваля владельцы жилья поднимают цены в несколько раз.

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