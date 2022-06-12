Новости Эстонии
12.06.2022, 17:41

В Таллинне изучают, можно ли возвести крышу над монастырем в Пирита

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Монастырь святой Биргитты в Пирита
Монастырь святой Биргитты в Пирита
ФОТО: Erki Pärnaku | Õhtuleht

Над руинами монастыря Святой Биргитты в Таллинне может в обозримом будущем снова появиться крыша, сообщают „Деловые ведомости“. Районная управа Пирита заключила договор о проведении исследования с целью выяснить, насколько реально смонтировать над монастырем кровлю. Их результаты будут известны в начале осени.

Стоимость договора составила 20 000 евро. Исследователям к середине осени предстоит определить, насколько известковые стены средневекового монастыря готовы к монтажу конструкций кровли, а также как их предстоит для этого подготовить. Кроме того предстоит собрать мировые примеры похожих работ, и оценить их методику применительно к объекту в Таллинне.

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