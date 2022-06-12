В Таллинне изучают, можно ли возвести крышу над монастырем в Пирита

Стоимость договора составила 20 000 евро. Исследователям к середине осени предстоит определить, насколько известковые стены средневекового монастыря готовы к монтажу конструкций кровли, а также как их предстоит для этого подготовить. Кроме того предстоит собрать мировые примеры похожих работ, и оценить их методику применительно к объекту в Таллинне.