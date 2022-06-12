Утвержден новый состав Таллиннского совета всемирного наследия ЮНЕСКО

По словам вице-мэра Мадле Липпус, обновление состава совета является важным шагом на пути развития Старого города.

„К сожалению, в какой-то момент деятельность сформированного в 2010 году совета приостановилась, и сейчас мы решили созвать совет заново, - уточнила Липпус. – Совет будет направлять развитие Старого города, заниматься подготовкой соответствующих документов, а также содействовать тому, чтобы Старый город представлял из себя благоприятную среду для туризма, проживания и предпринимательства. Развитие Старого города имеет огромное значение не только потому, что это ценный и охраняемый объект, но и потому, что это самое сердце Таллинна. Для достижения этих целей как раз необходим столь разнообразный состав комиссии. Совет соберется в новом составе уже в июне“.

Председателем совета стал вице-мэр, курирующий сферы деятельности Таллиннского департамента городского планирования и вопросы, входящие в его компетенцию, заместителем председателя – старейшина района Кесклинн, членами комиссии - вице-мэр, курирующий сферу инноваций и деятельность службы предпринимательства Таллиннского центра стратегического управления, а также представители городских учреждений. К работе комиссии будут также привлекаться представители профильных организаций и государственных учреждений.

Задачи Таллиннского совета всемирного наследия ЮНЕСКО - следить за подготовкой документов, касающихся развития Старого города и за их соблюдением; вносить предложения по улучшению охраны Старого города как объекта всемирного наследия; консультировать городскую управу по вопросам разработки стратегий, оказывающих влияние на жилую, туристическую и деловую среду Старого города; анализировать среду Старого города и вносить предложения по ее развитию; в сотрудничестве с ведомствами и экспертами организовывать выполнение требований, вытекающих из статуса города как объекта всемирного наследия.

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