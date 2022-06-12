ГАЛЕРЕЯ | Фотосессия выпускников в Чернигове: „Это было эмоционально непросто, но мы хотели показать, что мы так живем“(11)
Фотограф из Ивано-Франковска Станислав Сеник снял выпускников трех школ из Чернигова на фоне разрушенных городских построек. Локации ребята выбрали сами. Не все соглашались на такую съемку, считая, что это неуместно. Фотосессия была бесплатной. Сейчас Сеник готовит фотоальбомы и ищет аукцион, на котором хочет продать эти снимки, чтобы передать заработанные деньги на помощь военным.
"Я хотел рассказать миру о том, что происходит в Украине, снимал репортажи для мировых СМИ, а потом родилась идея школьной фотосессии на руинах“, – рассказал фотограф Украинской службе Би-би-си. По его мнению, съемка стала для детей переломным моментом. Станислава поразило, что они рассказывали с юмором о том, что пережили.
"Это было эмоционально непросто, но мы хотели показать, что мы так живем, – рассказала Оля, участница фотосессии корреспонденту Би-би-си. – Мы дети, которые 24 февраля лицом к лицу встретились с войной и резко стали взрослыми“.
Каждый класс, который он снимал, предложил свое место для съемки. Это были наиболее пострадавшие от обстрелов точки города. "То, что дети показали так много разных локаций, говорит о том, как сильно разрушен их город“, – добавил Сеник.
Мама одной одиннадцатиклассницы назвала проект „чрезвычайной силы терапевтической фотосессией, которая вдохновила на дальнейшую жизнь, поставила точку в прошлом и дала силы двигаться дальше“.