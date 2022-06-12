За рубежом
12.06.2022, 17:59

ГАЛЕРЕЯ | Фотосессия выпускников в Чернигове: „Это было эмоционально непросто, но мы хотели показать, что мы так живем“

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Фотосессия выпускников Черниговской школы
Фотосессия выпускников Черниговской школы
ФОТО: Станислав Сеник | Erakogu

Фотограф из Ивано-Франковска Станислав Сеник снял выпускников трех школ из Чернигова на фоне разрушенных городских построек. Локации ребята выбрали сами. Не все соглашались на такую ​​съемку, считая, что это неуместно. Фотосессия была бесплатной. Сейчас Сеник готовит фотоальбомы и ищет аукцион, на котором хочет продать эти снимки, чтобы передать заработанные деньги на помощь военным.

"Я хотел рассказать миру о том, что происходит в Украине, снимал репортажи для мировых СМИ, а потом родилась идея школьной фотосессии на руинах“, – рассказал фотограф Украинской службе Би-би-си. По его мнению, съемка стала для детей переломным моментом. Станислава поразило, что они рассказывали с юмором о том, что пережили.

"Это было эмоционально непросто, но мы хотели показать, что мы так живем, – рассказала Оля, участница фотосессии корреспонденту Би-би-си. – Мы дети, которые 24 февраля лицом к лицу встретились с войной и резко стали взрослыми“.

Каждый класс, который он снимал, предложил свое место для съемки. Это были наиболее пострадавшие от обстрелов точки города. "То, что дети показали так много разных локаций, говорит о том, как сильно разрушен их город“, – добавил Сеник.

Мама одной одиннадцатиклассницы назвала проект „чрезвычайной силы терапевтической фотосессией, которая вдохновила на дальнейшую жизнь, поставила точку в прошлом и дала силы двигаться дальше“.

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