ГАЛЕРЕЯ | Фотосессия выпускников в Чернигове: „Это было эмоционально непросто, но мы хотели показать, что мы так живем“

"Я хотел рассказать миру о том, что происходит в Украине, снимал репортажи для мировых СМИ, а потом родилась идея школьной фотосессии на руинах“, – рассказал фотограф Украинской службе Би-би-си. По его мнению, съемка стала для детей переломным моментом. Станислава поразило, что они рассказывали с юмором о том, что пережили.

"Это было эмоционально непросто, но мы хотели показать, что мы так живем, – рассказала Оля, участница фотосессии корреспонденту Би-би-си. – Мы дети, которые 24 февраля лицом к лицу встретились с войной и резко стали взрослыми“.

Каждый класс, который он снимал, предложил свое место для съемки. Это были наиболее пострадавшие от обстрелов точки города. "То, что дети показали так много разных локаций, говорит о том, как сильно разрушен их город“, – добавил Сеник.

Мама одной одиннадцатиклассницы назвала проект „чрезвычайной силы терапевтической фотосессией, которая вдохновила на дальнейшую жизнь, поставила точку в прошлом и дала силы двигаться дальше“.