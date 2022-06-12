Мир на грани нового кризиса: 10 фактов и прогнозов экономистов

"Особенную озабоченность вызывает прекращение экспорта пшеницы из России и Украины, что может привести к масштабному дефициту еды в развивающихся странах. Им угрожает не только экономический кризис, но и гуманитарная катастрофа, бедность и голод“, – пишут экономисты клуба богатых стран ОЭСР.

В результате любого мирового экономического кризиса развивающиеся страны беднеют стремительнее развитых, поскольку у них меньше запас прочности и выше зависимость от мировых цен на продовольствие и энергоносители. Ковид подорвал рост доходов и сокращение бедности в развивающихся странах, а война усугубила ситуацию. "В итоге примерно в 40% этих стран реальные доходы на душу населения так и не вернутся на доковидный уровень, а многим из них будет очень сложно избежать рецессии,“ – предупреждают экономисты Всемирного банка.

Однако ни разу восстановление после спада не спотыкалось так быстро, как сейчас. Если дойдет до рецессии, в истории мировой экономики будет зафиксирован новый рекорд – такого короткого периода прироста богатства перед новым спадом мир не знал более 80 лет.

Помимо войны рост тормозят бесконечный ковидный карантин в Китае и повышение кредитных ставок в развитых странах для борьбы с рекордной инфляцией, отчасти вызванной все той же российской агрессией, отмечают специалисты Всемирного банка. Мировая экономика циклична: за подъемом следует спад, потом восстановление до очередной рецессии и так далее.

Всемирный банк теперь ожидает подъема мировой экономики в 2022 году всего на 2,9%. Прежний прогноз говорил о росте на 4,1%. Казалось бы, небольшой процент, но за ним скрывается гигантская сумма с учетом того, что мировой ВВП в этом году впервые должен превысить 100 триллионов долларов в год.

Журналисты ВВС отобрали 10 фактов и прогнозов из отчета Global Economic Prospects, показывающих, как российское вторжение в Украину сделало мир беднее. Передаем их коротко и простыми словами.

Основная проблема, из-за которой прежний, более оптимистичный прогноз не сбудется, это война России с Украиной. "Российское вторжение в Украину нанесло урон глобальной экономике, дестабилизировало рынки энергоносителей, обострило нехватку продовольствия и бедность во многих развивающихся странах“, – пишут экономисты Всемирного банка.

3. Россия, Украина и их соседи примут основной удар

Европа и Центральная Азия почти вернулись на доковидную траекторию роста благосостояния в начале 2022 года. Рецессия угрожает не всем, а только России, Украине и еще 4 странам бывшего СССР: Беларуси, Молдове, Кыргызстану и Таджикистану, полагает Всемирный банк.

ВВП Украины, по его расчетам, сократится на 45% в 2022 году и восстановится не скоро. ВВП России, по их данным, сократится примерно на 9% и даже в следующем году не вернется к росту, а уменьшится еще примерно на 2% в условиях европейского нефтяного эмбарго и сокращения доходов, потребления, инвестиций и импорта.

ОЭСР прогнозов для России и Украины не дает, потому что это – клуб богатых стран. Планам России присоединиться к нему после аннексии Крыма 8 лет назад не суждено сбыться.

4. Украинские беженцы дорого обойдутся Европе

26 млрд евро только в 2022 году – такую сумму называют в ОЭСР. Две трети от нее – это прямые затраты на прием и размещение военных беженцев. Еще около 9 млрд евро нужны на дополнительное финансирование образования и здравоохранения. В ЕС уже более 5 млн украинских беженцев.

"Число беженцев из Сирии достигло трех миллионов после двух лет конфликта, тогда как из Украины столько же бежало за первые три недели“, – пишет ОЭСР.

5. Беженцы из Украины (и России) – это не только расходы для Европы

Они позволят ЕС и другим развитым странам Запада частично компенсировать недостаток рабочей силы – один из главных тормозов на пути восстановления мировой экономики после пандемии.

"Приток украинских беженцев и российских мигрантов, особенно образованных и квалифицированных работников, вероятно окажет положительный эффект на внутренний спрос и, в среднесрочной перспективе, на экономический рост благодаря приросту трудоспособного населения“, – отмечает Всемирный банк.