Мир на грани нового кризиса: 10 фактов и прогнозов экономистов
Недавно вышел отчет Global Economic Prospects. В полугодовых прогнозах Всемирный банк и клуб богатых стран ОЭСР кардинально пересмотрели свои недавние оптимистичные взгляды на перспективы мировой экономики. Они поставили ей новый диагноз: о быстром выздоровлении можно забыть.
Основная проблема, из-за которой прежний, более оптимистичный прогноз не сбудется, это война России с Украиной. "Российское вторжение в Украину нанесло урон глобальной экономике, дестабилизировало рынки энергоносителей, обострило нехватку продовольствия и бедность во многих развивающихся странах“, – пишут экономисты Всемирного банка.
Журналисты ВВС отобрали 10 фактов и прогнозов из отчета Global Economic Prospects, показывающих, как российское вторжение в Украину сделало мир беднее. Передаем их коротко и простыми словами.
1. Цена войны
Всемирный банк теперь ожидает подъема мировой экономики в 2022 году всего на 2,9%. Прежний прогноз говорил о росте на 4,1%. Казалось бы, небольшой процент, но за ним скрывается гигантская сумма с учетом того, что мировой ВВП в этом году впервые должен превысить 100 триллионов долларов в год.
Помимо войны рост тормозят бесконечный ковидный карантин в Китае и повышение кредитных ставок в развитых странах для борьбы с рекордной инфляцией, отчасти вызванной все той же российской агрессией, отмечают специалисты Всемирного банка. Мировая экономика циклична: за подъемом следует спад, потом восстановление до очередной рецессии и так далее.
Однако ни разу восстановление после спада не спотыкалось так быстро, как сейчас. Если дойдет до рецессии, в истории мировой экономики будет зафиксирован новый рекорд – такого короткого периода прироста богатства перед новым спадом мир не знал более 80 лет.
2. Бедные пострадают больше богатых
В результате любого мирового экономического кризиса развивающиеся страны беднеют стремительнее развитых, поскольку у них меньше запас прочности и выше зависимость от мировых цен на продовольствие и энергоносители. Ковид подорвал рост доходов и сокращение бедности в развивающихся странах, а война усугубила ситуацию. "В итоге примерно в 40% этих стран реальные доходы на душу населения так и не вернутся на доковидный уровень, а многим из них будет очень сложно избежать рецессии,“ – предупреждают экономисты Всемирного банка.
"Особенную озабоченность вызывает прекращение экспорта пшеницы из России и Украины, что может привести к масштабному дефициту еды в развивающихся странах. Им угрожает не только экономический кризис, но и гуманитарная катастрофа, бедность и голод“, – пишут экономисты клуба богатых стран ОЭСР.
3. Россия, Украина и их соседи примут основной удар
Европа и Центральная Азия почти вернулись на доковидную траекторию роста благосостояния в начале 2022 года. Рецессия угрожает не всем, а только России, Украине и еще 4 странам бывшего СССР: Беларуси, Молдове, Кыргызстану и Таджикистану, полагает Всемирный банк.
ВВП Украины, по его расчетам, сократится на 45% в 2022 году и восстановится не скоро. ВВП России, по их данным, сократится примерно на 9% и даже в следующем году не вернется к росту, а уменьшится еще примерно на 2% в условиях европейского нефтяного эмбарго и сокращения доходов, потребления, инвестиций и импорта.
ОЭСР прогнозов для России и Украины не дает, потому что это – клуб богатых стран. Планам России присоединиться к нему после аннексии Крыма 8 лет назад не суждено сбыться.
4. Украинские беженцы дорого обойдутся Европе
26 млрд евро только в 2022 году – такую сумму называют в ОЭСР. Две трети от нее – это прямые затраты на прием и размещение военных беженцев. Еще около 9 млрд евро нужны на дополнительное финансирование образования и здравоохранения. В ЕС уже более 5 млн украинских беженцев.
"Число беженцев из Сирии достигло трех миллионов после двух лет конфликта, тогда как из Украины столько же бежало за первые три недели“, – пишет ОЭСР.
5. Беженцы из Украины (и России) – это не только расходы для Европы
Они позволят ЕС и другим развитым странам Запада частично компенсировать недостаток рабочей силы – один из главных тормозов на пути восстановления мировой экономики после пандемии.
"Приток украинских беженцев и российских мигрантов, особенно образованных и квалифицированных работников, вероятно окажет положительный эффект на внутренний спрос и, в среднесрочной перспективе, на экономический рост благодаря приросту трудоспособного населения“, – отмечает Всемирный банк.
"Нормализация рынка труда продолжится в 2022-23 годах, несмотря на негативные последствия войны в Украине, – пишут экономисты ОЭСР. – С улучшением эпидемиологической ситуации вырастет доля экономически активного населения, а приток мигрантов и постепенное включение украинских беженцев в рынок труда позволит компенсировать недостаток рабочей силы“.
6. Война взвинтила цены на нефть и газ (особенно в Европе)
Из-за санкций, самоограничений западных трейдеров и энергетического шантажа со стороны России нефть подорожала почти в 4,5 раза в номинальном выражении по сравнению с депрессивными ковидными ценами. Такого резкого скачка мир не знал со времен крупнейшего нефтяного кризиса 1970-х годов.
Однако только европейские цены на газ побили исторические рекорды. Уголь подбирается к пикам 2008 года, а нефть в реальном выражении еще сильно дешевле, чем перед главным финансовым кризисом текущего столетия.
Результат таких высоких цен и реакции ЕС на ограничение российских поставок налицо. Если раньше Россия обеспечивала до 40% европейской потребности в газе, в ковидном 2021 году – до 35%, то сейчас она уже меньше 25%.
7. Под угрозой примерно 3% мировой торговли
Санкции и эмбарго коснулись импорта и экспорта не только нефти и газа, но и всего остального.
Ограничения для кредиторов, страховщиков и перевозчиков поставили под удар примерно 3% мировой торговли, посчитали экономисты ОЭСР.
Из 4,5 тысяч основных товаров, которыми торгует мир, они выделили те, где доля России и Украины на мировом рынке превышает 15%. Это сотни позиций, наиболее уязвимых для перебоев в условиях войны: металлы, продукция нефтехимической промышленности, продовольствие и др.
8. Доллар укрепляется. Это угрожает бедным странам
Укрепление доллара в большей степени связано с повышением кредитных ставок в США, однако отчасти объясняется и слабостью евро. Дорожающие займы в валюте угрожают финансовой стабильности многих развивающихся стран, поскольку растущие ставки в долларах увеличивают их расходы на рефинансирование внешнего долга и уменьшают желание инвесторов давать им в долг в условиях высоких ставок у более надежных западных заемщиков, отмечает Всемирный банк.
"Доля номинированного в валюте госдолга остается на высоком уровне 50-70% в Турции, Болгарии, Румынии и Аргентине. Если отток капитала из развивающихся стран усилится, дальнейшая девальвация резко увеличит их долговую нагрузку“, – пишут экономисты ОЭСР и приводят в пример уже попавшие в дефолт Ливан и Шри-Ланку.
9. О борьбе с изменением климата временно забыли
Европа бросилась избавляться от нефтегазовой зависимости от России, из-за чего планы "зеленой перестройки“ экономики оказались сорваны. Они опирались на замену "грязного“ угля и ядерного топлива "чистым“ природным газом, львиной долей российского происхождения.
Теперь же американский и катарский газ, а то и польский или немецкий уголь оказались предпочтительнее российского топлива.
"Попытки предотвратить энергетический кризис обернулись паническим поиском альтернативных поставщиков углеводородов и увеличением потребления угля. Это в лучшем случае временное решение, поскольку мир нуждается ровно в противоположном, он нуждается в чистых источниках энергии“, – написала в предисловии к отчету ОЭСР ее главный экономист Лоранс Бун.
10. Сколько продлится война, и когда снимут санкции
Оба прогноза основаны на наиболее вероятном с точки зрения их авторов предположении, что война в той или иной форме продлится не меньше года, а санкции против России и Беларуси останутся в силе.
И Всемирный банк, и ОЭСР полагают, что европейское эмбарго на российские уголь и нефть вступит в силу, цены на сырье и металлы перестанут расти, но останутся высокими, мировая торговля будет по-прежнему подавлена проблемами с логистикой, а кредитные ставки во всем мире продолжат повышаться.
Таким образом, экономисты двух ведущих институтов называют нападение России на Украину помехой миру восстановиться после ковидного кризиса и вернуться к прежним темпам роста благосостояния. Упущенные возможности они оцениваются не менее чем в один триллион долларов только в этом году. Более других пострадают небогатые страны, включая саму Россию.
Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.
Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.