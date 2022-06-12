Президент Украины Владимир Зеленский стал лауреатом премии имени Бориса Немцова

Соучредитель фонда Жанна Немцова заявила, что ее фонд осуждает военную агрессию России против Украины. "Сам Борис Немцов всегда выступал против войны с Украиной, – передает ее слова DW. – В 2014 году он собирал многочисленные митинги в Москве против этой войны. Он понимал, что Путин развязывает войну с Украиной, потому что не хочет, чтобы страна стала частью Европы. Я желаю Украине скорейшей победы и считаю это патриотической позицией, потому что победа Украины – это поражение авторитарного путинского режима, это победа ценностей гуманизма“.