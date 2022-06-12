Лидеры EKRE: Юри Ратасу не хватило смелости и решительности. А Isamaa и слушать нас не стала

Хельме рассудили, что главной целью Партии реформ является не формирование толкового правительства, а усилия, направленные на то, чтобы не допустить возвращения ЕКРЕ к власти. В последний раз EKRE входила в состав коалиции почти полтора года назад. Она перешла в оппозицию, когда распалось второе правительство Юри Ратаса.

По словам Хельме, они в течение нескольких недель говорили представителям Isamaa, что министру образования Лийне Керсна (Партия реформ) нужно высказать недоверие после ее закупок экспресс-тестов. В Isamaa им отвечали, что все так, но лучше сделать это позже.

„Центристская партия играла в ту же глупую игру“, - сказал Март Хельме.

Хельме заявили, что упрямство Isamaa ясно показывает, что они уже сделали свой выбор в пользу Партии реформ.

Март Хельме также сказал, что, несмотря на это, Isamaa пыталась дружить и с ними. Он пояснил, что когда в Рийгикогу избирали нового председателя финансовой комиссии и кандидатом был Айвар Кокк (Isamaa), представители Isamaa попросили EKRE проголосовать именно за Кокка.

По словам Хельме, Центристская партия согласилась на кандидатуру Кокка, потому что надеялась на коалицию с Isamaa. Кандидат-центрист Яак Ааб был избран вице-председателем комиссии.

Лидеру Центристской партии Юри Ратасу тоже досталась доля критики. „Юри Ратас упустил все шансы, - сказал Март Хельме. - Правильный момент для свержения этого правительства был два месяца назад, потому что именно тогда можно было бы остановить Партию реформ“.

Мартин Хельме отметил, что возможная коалиция с Партией реформ, соцдемами и Isamaa, о которой сейчас ведутся переговоры, - это не самое лучшее решение для Эстонии.

„Хуже всего то, что Кая Каллас остается премьер-министром. У Эстонии никогда не было такого плохого премьер-министра“, - заявил Мартин Хельме. По его мнению, самый большой недостаток Каллас в том, что она ничего не сделала для укрепления нашей национальной обороны.

„Соцы ненавидят Эстонию, - сказал он. - В Рийгикогу основное внимание уделяется геям и иммигрантам“.