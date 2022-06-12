Что за корабль с ненавистным символом „Z“ стоит в Таллиннском заливе? Можно выдыхать, это всего лишь греческое грузовое судно „Зевс“

В Эстонии запрещена враждебная символика. Это означает, что в нынешней ситуации публичная демонстрация символа „Z“, георгиевских ленточек и других символов, относящихся к войне Путина против Украины, запрещена.

Российские вооруженные силы используют эти символы во время боевых действий.

Оказалось, что судно в Таллиннском заливе не имеет никакого отношения ни к Путину, ни к войне в Украине. Представитель Департамента полиции и погранохраны пояснил, что это греческое грузовое судно Galissas, которое вчера прибыло в эстонские воды для бункеровки (снабжения судна топливом или маслом) и сегодня продолжило свой путь.

Как сообщили Delfi в PPA, символ на корме судна - это не пророссийская „Z“, а логотип компании Zeus Lines Management SA. Логотип состоит из двух углов, скорее всего, это комбинация букв Z и L.

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