За фейки хотят наказать бывшего священника: в России продолжают преследовать за несогласие с войной в Украине

По версии следствия, он публиковал в соцсетях видеозаписи, "содержащие заведомо ложную информацию о вооруженных силах Российской Федерации“. Это подтверждают лингвисты, которые провели экспертизу видеозаписи. Курмоярова обвиняют по второй части статьи 207.3 Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности, либо штраф до пяти миллионов рублей.

Видеоролик, который осуждает войну, действия российских военных и властей был выложен в сеть еще в марте. В этом видео Курмояров также заявил, что с точки зрения христианского вероучения люди, развязавшие войну, не могут попасть в рай. "В раю оказываются… "блаженны миротворцы“…А те, кто развязал агрессию, не будут они в раю“, – говорится в ролике. Это не единственное видео Иоанна Курмоярова с его мнением о делах правительства в России. Он ведет канал на ютюбе "Православный виртуальный приход", у него почти 5000 подписчиков. Как и многие блогеры, он предлагает отправлять пожертвование на развитие его канала. Последнее на данный момент видео выложено 6 дней назад.

7 июня силовики провели у бывшего священника обыск и изъяли технику, две иконы, деревянный крест и подрясник, сообщает ОВД-инфо. Уточним, что сана Курмоярова лишили в апреле этого года, о чем написано на сайте Московской епархии с формулировкой: "Бывший иеромонах Иоанн (Курмояров) ведёт активную медийную деятельность в поддержку националистического режима Украины, формирует недостоверную информацию о вооруженных силах Российской Федерации“.