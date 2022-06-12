За фейки хотят наказать бывшего священника: в России продолжают преследовать за несогласие с войной в Украине(1)
Калининский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 8 августа бывшего священника и доктора богословия Иоанна Курмоярова. Адвокат не смог попасть на суд к подзащитному.
По версии следствия, он публиковал в соцсетях видеозаписи, "содержащие заведомо ложную информацию о вооруженных силах Российской Федерации“. Это подтверждают лингвисты, которые провели экспертизу видеозаписи. Курмоярова обвиняют по второй части статьи 207.3 Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности, либо штраф до пяти миллионов рублей.
Видеоролик, который осуждает войну, действия российских военных и властей был выложен в сеть еще в марте. В этом видео Курмояров также заявил, что с точки зрения христианского вероучения люди, развязавшие войну, не могут попасть в рай. "В раю оказываются… "блаженны миротворцы“…А те, кто развязал агрессию, не будут они в раю“, – говорится в ролике. Это не единственное видео Иоанна Курмоярова с его мнением о делах правительства в России. Он ведет канал на ютюбе "Православный виртуальный приход", у него почти 5000 подписчиков. Как и многие блогеры, он предлагает отправлять пожертвование на развитие его канала. Последнее на данный момент видео выложено 6 дней назад.
7 июня силовики провели у бывшего священника обыск и изъяли технику, две иконы, деревянный крест и подрясник, сообщает ОВД-инфо. Уточним, что сана Курмоярова лишили в апреле этого года, о чем написано на сайте Московской епархии с формулировкой: "Бывший иеромонах Иоанн (Курмояров) ведёт активную медийную деятельность в поддержку националистического режима Украины, формирует недостоверную информацию о вооруженных силах Российской Федерации“.
На суде по мере пресечения адвокат Леонид Крикун не смог присутствовать. Крикун опасается, что на его подзащитного могли оказывать давление или применять к нему насилие. "У меня складывается устойчивое убеждение, что поведение следователя Лужецкого в первый день "работы“ с отцом Иоанном, его предложения мне продолжить начатое им давление на обвиняемого, а так же отсутствие отца Иоанна для его защитника во всех учреждениях УФСИН по СПБ, могут свидетельствовать о применении к нему недозволенных методов расследования и попытках скрыть следы этого преступления,“ – отметил адвокат в письме, переданном правозащитнику и архиепископу Григорию Михнову-Вайтенко.
До 2018 года Курмояров жил в Украине, он служил в приходе Украинской православной церкви в Тульчинском районе Винницкой области. Служба безопасности Украины завела на него административное дело из-за поста в фейсбуке с изображением георгиевской ленточки. Вскоре после этого он переехал в Новосибирск, где начал преподавать в духовной семинарии.
В июне 2020 года Курмояров опубликовал пост, в котором раскритиковал главный храм вооруженных сил России, построенный в Подмосковье, он назвал его "языческим капищем“. Через несколько дней после этого его отстранили от служения, а позже уволили из семинарии. В 2021 году он обвинял министра обороны РФ Сергея Шойгу в оскорблении чувств верующих из-за этого храма. После Новосибирска переехал в Санкт-Петербург. В этом году лишен сана.