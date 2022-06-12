Полиция ищет пропавшего 13-летнего Давида

По словам родственников, Давид ушел из дома на улице Карьямаа вчера около 11 часов и до сих пор не вернулся. Мобильного телефона у подростка с собой нет.

Полиция собирает всю возможную информацию, проверяет местонахождение подростка и общается с его родственниками, но пока ей не удается установить местонахождение Давида.

Рост Давида примерно 173 см, он крепкого телосложения, у него каштановые волосы и карие глаза. Когда он выходил из дома, на нем была черная толстовка с желтым логотипом „smile“ и серые спортивные штаны с черными полосками.

Полиция просит всех, кто видел Давида или располагает какой-либо информацией о его местонахождении, позвонить по телефону 112.