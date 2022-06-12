Эстонский гонщик Формулы 2 упустил победу из-за аварии

Юрий Випс из команды Hitech Grand Prix показал лучший результат в квалификационном заезде.

На первом отрезке за лидерство сражались обладатель поула Юри Випс («Хайтек“), Лиам Лоусон («Карлин“) и напарник Випса Маркус Армстронг. Во время серии пит-стопов Армстронг опередил Випса, но эстонец вернул место на трассе, в то время как следовавший на втором месте Лоусон потерял позиции.

„АРТ“ победителя спринта Фредерика Вести заглох на старте, однако пилот смог догнать пелотон благодаря выезду машины безопасности – сэйфти-кар появился на первом же круге после столкновения Амори Кордила («Ван Амерсфорт“) и Олли Колдуэлла («Кампос“). Вести в итоге удалось пробиться на седьмое место. Во второй раз заезд прервали после аварии пилота „Хароуза“ Джема Белюкбаши и Роя Ниссани из „ДАМС“.

На втором рестарте Випс и Армстронг дошли до контакта, и Маркус откатился во вторую десятку, в то время как Лоусон выбыл из борьбы за высокие позиции из-за повреждения антикрыла. Випс сошел после аварии в „повороте Леклера“ за несколько минут до финиша – Юри уверенно лидировал. Заезд завершился в режиме машины безопасности. Один из лидеров чемпионата – пилот „АРТ“ Тео Пуршер – не заработал очки, финишировав 11-м.

Гонщик „Премы“ Деннис Хаугер одержал победу в основной гонке „Формулы-2“ в Баку.

Вторым финишировал пилот „Карлина“ Логан Сэрджант, третьим – лидер чемпионата Фелипе Другович («МП Моторспорт“).