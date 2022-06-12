На пост председателя совета Центристской партии переизбран Тынис Мёльдер

„Последние несколько лет были напряженными для совета партии. Перед лицом кризисов в области здравоохранения, энергетики и безопасности мы действовали четко и быстро и принимали важные политические решения. Решения, которые повлияют на будущее многих людей в Эстонии и дадут нашей партии четкое политическое направление“, - сказал Тынис Мёльдер.

По словам Мёльдера, для совета Центристской партии грядут ответственные месяцы. „Коалиция распалась, и нет сомнений, что в относительно запутанной политической ситуации мы внутри партии должны найти направление, как в ходе возникшего в Эстонии управленческого кризиса обеспечить людям достаток“, - отметил Тынис Мёльдер. Он возглавляет совет с 2020 года.

По предложению Тыниса Мёльдера в качестве вице-председателей совета продолжат работу вице-мэр Таллинна Владимир Свет и член Валгаского волостного совета Эстер Карусэ.

Совет уполномоченных партии — это представительный орган политической организации, который в период между съездами вырабатывает политику партии. В состав совета уполномоченных партии входят председатели региональных отделений партии, избранные на региональных конференциях уполномоченные, члены правления партии, члены парламентской фракции Центристской партии, евродепутаты из числа центристов.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.