В переводе на собачий: сколько слов понимает среднестатистический питомец и какие породы самые смышленые?

Согласно различным исследованиям, словарный запас собаки состоит примерно из 150 слов - конечно, это команды, которым мы их обучили. Собаки способны распознавать числа от одного до пяти и при необходимости немного „привирать“ из корыстных побуждений.

Если ваша собака понимает около 150 слов, ей есть куда расти: в действительности ее ум способен усвоить 200 слов. Конечно, самые знакомые слова это „лежать“, „нельзя“, „к ноге“, „гулять“, „сидеть“ и другие распространенные выражения.

Психолог-зоолог и автор нескольких книг Стэнли Корен добавляет, что собаки также обладают способностью решать более сложные задачи, а не только выполнять отдельные команды. Ум собаки, по его словам, можно сравнить с умом двухлетнего ребенка.

В одном исследовании 208 судей на выставке собак определили породы, которые легче всего усваивают новые знания. Бордер-колли заняла первое место, за ней следуют пудель и немецкая овчарка. Ретриверы - как золотистые, так и лабрадоры, а также шетландская овчарка - также входят в первую десятку по уровню интеллекта.

Чтобы собакам было легче учиться, эксперты рекомендуют делать перерыв в середине интенсивной тренировки, а затем возобновлять ее.

Источник: cuatro.com

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