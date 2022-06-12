Прошедшие русскоязычную стартап-программу молодые люди за полтора года добились нереального успеха!

„В декабре 2021 года, посещая саммит „Self Service Innovation Summit 2021“ в штате Флорида, мы познакомились с компанией Optimal Station, которые проявили большой интерес к устройству и сказали, что именно такое решение искали последние 12 лет. После мероприятия мы получили несколько заказов тестовых устройств и один из верификаторов был отправлен также компании Optimal Station, которая протестировала наше устройство всеми возможными способами и подтвердила, что технология работает, и наш верификатор должен быть на американском рынке“, - рассказал Дмитрий.

По словам представителя CAV Solutions Дмитрия Пименова, компания CAV Solution, находясь на этапе активного поиска клиентов и инвестиций, принимала участие в выставках и вела постоянные переговоры с различными инвесторами, что позволило выйти на нужных партнеров и получить мощный толчок для интенсивного развития.

Инвестиции привлекли от ангел-инвесторов движения Members of Pipedrive Angels и Garage Entertainment OÜ, а также от партнёра - американской компании Optimal Station, специализирующейся на производстве торговых аппаратов под индивидуальный заказ для повышения узнаваемости бренда, сбора информации, маркетинга и увеличения количества продаж.

CAV Solutions — один из первых стартапов, принявших участие в программе стартап-инкубации Tehnopol Startup Incubator. Технология, которую разработала команда CAV Solutions, представляет собой систему проверки возраста основанную одновременно и на считывании лица человека, и документа, подтверждающего его личность, и может использоваться во многих сферах, где требуется верификация возраста или личности клиента. До сих пор нигде в мире технология в подобном ключе для вендинговых аппаратов не использовалось! Основателей CAV Solutions очень вдохновляет проявленный огромный интерес со стороны клиентов и инвесторов к их инновационной разработке.

Посетив саммит и выставки в Форт-Лодердейл, разработчики увидели, что спрос на верификацию действительно велик, но многие потенциальные покупатели желают получить уже интегрированную в вендинговый аппарат систему от производителя, так сказать решение „под ключ“, если не имеют опыта использования уже ранее приобретенного вендингового аппарата.

„Мы поняли, что нам необходим партнер, который мог бы заниматься производством таких решений в США, а мы, в свою очередь, продолжим заниматься оптимизацией устройства и программного обеспечения для более качественного предоставления услуг и дальше своим клиентам. Договорившись посетить производство Optimal Station в Алачуа, после посещения „Alternative Products Expo“ в Форт-Лодердейл и сбора отзывов от потенциальных клиентов, мы поехали к партнёрам, поближе познакомились, пообщались, рассказали о нас, наших возможностях с устройством, о перспективах, а также договорились совместно выставиться на предстоящей выставке в Чикаго“, - рассказывает CCO, Юрий Тарасенков.

„Объединив верификатор возраста с вендинговым аппаратом от Optimal Station, мы продемонстрировали потенциальным клиентам, как происходит весь процесс покупки включая верификацию возраста. Наша выставочная палатка была одной из самых многолюдных, многие подходили, интересовались, брали интервью и даже выкупили выставочное устройство, одним словом, эта выставка прошла для нас крайне результативно“, - говорит BDO, Дмитрий Пименов.

После выставки, оценив интерес и уточнив детали, владельцы Optimal Station предложили закрыть весь pre-seed раунд, однако, 5% от всего раунда было уже зарезервировано, и компания проинвестировала 205000 евро под 8,2%.

„Сейчас мы активно наполняем склад, подготавливаем компоненты для сборки, налаживаем процессы на мини-производстве, нанимаем на работу людей, словом, процесс идет активно. Считаем, что ситуация сложилась для нас идеально: то, чего нам не хватало для масштабирования и выхода на американский рынок теперь у нас есть. Надеемся, что у нас все пойдет и дальше в сторону интенсивного развития компании“, - оптимистично настроен CEO Михаил Тарасенков.

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