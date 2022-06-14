Детей и подростков приглашают на фестиваль в Ласнамяэ!

„Для нас важно, чтобы и во время летних каникул молодежь могла принимать участие в увлекательных мероприятиях. На организованном Молодежным центром Ласнамяэ фестивале состоится несколько различных мастер-классов и игр, поэтому каждый сможет найти себе занятие по душе“, – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

С 13 до 14 часов можно будет принять участие в организованном SATURN SKAUT MTÜ спортивном ориентировании. Cоревнование начнётся перед входом в молодежный штаб Раадику и пройдет в окрестностях одноименного района.

С 14 до 15 часов участников мероприятия будут ждать небольшие турниры по флорболу и художественный мастер-класс по росписи текстильных сумок.

С 15 до 16 часов мастера капоэйра покажут основы данного вида спорта, которым смогут научиться все желающие.

С 15 до 17 часов пройдут игры на свежем воздухе, организованные Youth Club Active.

С 16 до 17 часов можно будет познакомиться с командой и машиной спасательного департамента.

С 17 до 18 часов состоится MusicJam, где каждый сможет попробовать играть на разных музыкальных инструментах: барабанах, клавишных, а также маракасах, бонго и гитаре. При желании каждый может подпевать игре музыкантов на гитаре.

Посетить мероприятие могут все желающие, но наиболее интересно мероприятие будет для детей 7-14 лет.