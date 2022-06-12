За сутки задержаны 26 нетрезвых водителей, 12 человек доставлены в больницу

Вчера в 03.22 в Харьюмаа на 34-м км трассы Таллинн-Нарва произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль RAM 1500 съехал с дороги вправо, сбив светоотражающий столб, ограждение, шумовую стену и дорожный знак. 46-летний мужчина, находившийся в автомобиле, был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Вчера около 11.15 на улице Крейцвальди в Выру произошло дорожно-транспортное происшествие: 73-летний мужчина, совершавший правый поворот на автомобиле Suzuki Liana, врезался в мопед, которым управлял 48-летний мужчина, ехавший по главной дороге. Водитель мопеда был доставлен в Южно-Эстонскую больницу для обследования.

Вчера в 13.05 в парке Мунамяэ в Пярну произошло дорожно-транспортное происшествие: 48-летняя женщина на автомобиле Škoda Superb проехала под знаком „Въезд запрещен“ в тот момент, когда 37-летний мужчина перебегал дорогу перед ее автомобилем. Пешеход был доставлен в Пярнускую больницу.

Вчера около 14.46 в Ярвамаа на 1-м км дороги Амбла-Рава произошло дорожно-транспортное происшествие: 18-летний молодой человек на квадроцикле Suzuki съехал с дороги влево и врезался в стену здания. Водитель и его пассажир, 19-летний молодой человек, были доставлены в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Вчера примерно в 19.17 в деревне Кийкла волости Алутагузе в Ида-Вирумаа произошло дорожно-транспортное происшествие: 18-летний молодой человек, управляя мотоциклом без прав, не уступил дорогу двигавшемуся по главной автомобилю Ford Transit под управлением 64-летнего мужчины. Мотоциклист был доставлен в Ида-Вирускую центральную больницу.