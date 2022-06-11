ФОТО | Постоянный клиент платит больше? Магазины продолжают манипуляции с ценами

28 мая в Эстонии вступила в силу сводная директива ЕС по защите прав потребителей, призванная, в числе прочего, положить конец манипуляциям с ценами в розничной торговле. Однако, как оказалось, за прошедшую пару недель ситуация нисколько не изменилась - люди по-прежнему делятся фотографиями различных магазинов, которые вводят клиентов в заблуждение манипуляциями с ценами..

Вот такую "скидку“ заметил один из клиентов в магазине Coop в Пылва:

Получается, что постоянный покупатель магазина Coop платит больше:



Согласно новым правилам, вступившим в силу 28 мая этого года, торговым предприятиям больше не разрешается предлагать фальшивые скидки. Теперь продавцы могут делать скидку на товар только по сравнению с самой низкой ценой за последние 30 дней. Если товар выставлен на продажу менее 30 дней назад, прежней ценой считается наименьшая цена в течение 7 дней до снижения цены.