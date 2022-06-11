Путин запретил работать в такси и общественном транспорте людям с судимостью

Президент Владимир Путин подписал закон, ограничивающий возможность работать в перевозках пассажиров и багажа для водителей с судимостью. Соответствующие изменения внесены в Трудовой кодекс, они вступят в силу 1 марта 2023 года.



Водить легковые такси не смогут лица, имеющие непогашенную или незакрытую судимость или подвергающиеся уголовному преследованию за ряд преступлений средней тяжести, тяжких и особо тяжких. В их числе:

* убийство или умышленное причинение тяжкого вреда здоровью;

* похищение человека;

* грабеж, разбой;

* изнасилование и другие преступления против половой неприкосновенности;

* преступления против общественной безопасности, безопасности государства и основ конституционного строя, мира и безопасности человечества.



При приеме на работу водителей автобусов, трамваев, троллейбусов будут учитываться только судимости и только за преступления из последней категории. Кроме того, отказывать водителям в найме будут за аналогичные преступления, предусмотренные законодательством другого государства — члена ЕАЭС (в союз помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия).



Сейчас подобные ограничения в Трудовом кодексе существуют для педагогов, воспитателей и представителей других профессий, которые работают с несовершеннолетними.