ФОТО | От старинного трактора до современной косилки: смотрите, как прошел день сельскохозяйственных машин в Паюси
Сегодня в деревне Паюси Йыгеваского уезда прошел День сельскохозяйственных машин. На главной площади были представлены интересные образцы сельскохозяйственной техники, многие из которых широко использовались еще в прошлом столетии. Одними из самых интересных экземпляров можно назвать тракторы Lanz - на празднике их было более 10. В этом году тракторам Lanz исполняется 100 лет.
"Производство тракторов Lanz Bulldog началось в 1921 году в Мангейме, где за полвека до этого Генрих Ланц наладил производство сельскохозяйственной техники. Первый Lanz Bulldog прибыл в Эстонию в 1922 году“, — рассказал Ээро Котли, один из организаторов мероприятия.
"Благодаря исключительному качеству модели, а также местным и иностранным почитателям старой техники, эта машина по-прежнему на ходу. Спустя более полувека нахождения в тени, перед 100-летием Эстонской Республики, колеса этой уникальной машину снова пришли в движение, а двигатель заработал. Дом столетнего трактора Lanz находится в заповеднике Варбола и, вероятно, на сегодняшний день он является самым старым работающим трактором в Эстонии“.
"Тракторы Lanz Bulldog оснащены одноцилиндровым двухтактным дизельным двигателем объемом от 3,6 до 10,3 литров. До Второй мировой войны в Эстонии было чуть более 100 таких тракторов, около 400 тракторов Deering и 1200 Fordsone, которые были больше всего распространены. Прослеживая историю тракторов, можно оживить биографии трактористов и их владельцев“, — сказал Котли.