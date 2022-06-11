Лаури Ляэнеметс: мы приветствуем решение Isamaa

„Мы приветствуем решение Isamaa, которое, по сути, является единственным верным для Эстонии на сегодняшний день. В трудные времена нашей стране необходимо ответственное и компетентное правительство, которое будет принимать правильные решения сообща“, - заявил Ляэнеметс.

Он также отметил, что главной задачей социал-демократов является прийти к общему знаменателю по всем вопросам, от которых зависит благополучие жителей Эстонии, в том числе и благополучие семей.

„Одной из самых важных целей на коалиционных переговорах для нас является повышение детских пособий, зарплат (это предполагает изменение системы налогообложения), пенсий и компенсаций затрат на электроэнергию, чтобы помочь людям справиться с ростом цен. Эффективное правительство предполагает стабильность, поэтому уже сегодня мы должны заложить крепкий фундамент для будущего. Именно эти переговоры определят политическую судьбу Эстонии на ближайшие пять лет“, - сказал Ляэнеметс.

Лидер социал-демократов также подчеркнул, что одна из первых задач нового правительства - помочь людям пережить будущую зиму.

„Уже сегодня мы должны принимать решения, которые обеспечат будущий успех Эстонии. Мы сделаем все возможное, чтобы предложить людям наилучший из всех возможных вариантов, чтобы дать семьям чувство уверенности в завтрашнем дне,“ сказал Ляэнеметс.