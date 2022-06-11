Мартин Хельме: партия Isamaa приняла плохое решение для себя и для Эстонии

"Мало верится, что в правительстве с двумя ультралиберальными глобалистскими партиями они смогут отстаивать консервативные семейные ценности или принципы национального государства. Я ни разу не видел упоминания о намерении обуздать массовую иммиграцию, запущенную правительство м реформистов и центристов, и изменить закон об иностранцах. Isamaa идет в эту коалицию, заплатив значительную цену в виде уменьшения ясности своего мировоззрения“, - прокомментировал Хельме.

В то же время Хельме не считает вероятным провал коалиционных переговоров: "Во-первых, надо понимать, что у власти очень сильная тяга, логика власти подсказывает, что они идут к результату. Во-вторых, у Isamaa сейчас очень сильная позиция за столом переговоров. Отечественники всегда могут сказать, что у них есть другая альтернатива. Если нынешние переговоры зайдут в тупик, то у них этой позиции уже не будет. Кроме того, они создали тяжелый эмоциональный фон для Центристской партии и для нас, отвергнув нас сейчас. Я также не вижу, что нынешнее решение положит конец тупиковой ситуации в эстонской политике и быстро даст нам сильное правительство большинства. Скорее, эти переговоры продлятся неделями и что в Эстонии еще несколько недель не будет действующего правительства“.