Хенн Пыллуаас: Isamaa cделала большую ошибку. Они станут очередным пуделем партии реформ, а Эстония - самой бедной страной в Европе

"Isamaa пошла по линии, обещанной партией реформ и социал-демократами“, — сказал Пыллуаас. "Я думаю, что они станут очередным пуделем партии реформ, и они все равно полностью отыграются“.

Isamaa сделала очень большую ошибку. Хенн Пыллуаас

Ничего хорошего Пыллуаас не думает и о новой возможной коалиции. "Я считаю, что это очень сомнительно“, сказал он. "Это как лебедь, рак и щука. Каждый тащит в свою сторону“, - отметил он.

По его словам, у Isamaa гораздо больше общего с EKRE и Центристской партией. ""Вместе мы могли бы поддержать и внедрить эти консервативные ценности, но теперь на это нет никакой надежды“, — сказал Пыллуаас. "Isamaa совершило очень большую ошибку. Судя по всему, на следующих выборах, когда у них была хоть какая-то надежда получить результат, шансов уже не останется. От имени власти они отказались от своих взглядов, целей и принципов“.

На ближайшие восемь месяцев Пыллуаас ничего хорошего не прогнозирует. „Честно говоря, я очень обеспокоен“, — сказал он. "Катастрофа разразится осенью и зимой, Эстония станет самой бедной страной в Европе. У нас и так трехкратный рост цен и инфляция“.

Будем ждать весну - в темноте и холоде. Хенн Пыллуаас