Новости Эстонии
11.06.2022, 15:52

ФОТО | Ратушная площадь в Тарту окрасилась в радужные цвета: сегодня здесь проходит ЛГБТ-парад

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Pride Tartus
Pride Tartus
ФОТО: Anni Õnneleid

Сегодня в Тарту проходит ЛГБТ-парад, который одновременно является и демонстрацией, и общественным мероприятием.

В 13:00 участники мероприятия собрались в парке Ванемуйне, откуда прошли пешком до Ратушной площади.

"Люди ЛГБТ+ всегда были в Эстонии. Хотя последние 30 лет многое изменили в нашей жизни и в Эстонии, у нас все еще есть один важный вопрос: сколько можно?“ — говорится в сообщении организаторов мероприятия.

В течение дня в городе пройдет несколько мастер-классов, а закончится праздник вечеринкой в ​​Клубе „Genialistide klubi“.

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