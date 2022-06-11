11.06.2022, 15:52
ФОТО | Ратушная площадь в Тарту окрасилась в радужные цвета: сегодня здесь проходит ЛГБТ-парад(20)
В 13:00 участники мероприятия собрались в парке Ванемуйне, откуда прошли пешком до Ратушной площади.
"Люди ЛГБТ+ всегда были в Эстонии. Хотя последние 30 лет многое изменили в нашей жизни и в Эстонии, у нас все еще есть один важный вопрос: сколько можно?“ — говорится в сообщении организаторов мероприятия.
В течение дня в городе пройдет несколько мастер-классов, а закончится праздник вечеринкой в Клубе „Genialistide klubi“.