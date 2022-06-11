Ратас: я бы удивился, если бы сегодня не зародилась выбранная Isamaa коалиция(5)
Председатель Центристской партии Юри Ратас прокомментировал решение совета уполномоченных партии Isamaa, что он был бы очень удивлен, если бы сегодня не зародилась коалиция в составе Isamaa, Партии реформ и социал-демократов, пишет rusERR.
"Раз партия Isamaa решила именно так, то я очень удивлюсь, если правительственный союз не будет зарожден под руководством Партии реформ вместе с социал-демократами и Isamaa“, - сказал Ратас.
На вопрос - если тройственный союз все-таки не удастся создать, то будет ли Центристская партия готова к тому, чтобы самой сформировать коалицию с Isamaa и EKRE, - Ратас ответил утвердительно, повторив при этом, что такой ход событий его очень удивил бы.
„Да, нашим желанием, конечно же, является создание такого правительства, которое смогло бы претворить в жизнь все принципы, связанные с политикой безопасности и улучшением качества жизни. Если у нас будут для этого партнеры, то мы, вне всяких сомнений, готовы к переговорам. Но я буду очень удивлен, если сегодняшнее решение Isamaa не приведет к формированию коалиции под руководством Партии реформ“, - отметил Ратас.
„Ясно и то, что с учетом следующих парламентских выборов, единственной серьезно воспринимаемой альтернативой Партии реформ является Реформистская партия“, - добавил Ратас.