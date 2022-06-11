Ратас: я бы удивился, если бы сегодня не зародилась выбранная Isamaa коалиция

"Раз партия Isamaa решила именно так, то я очень удивлюсь, если правительственный союз не будет зарожден под руководством Партии реформ вместе с социал-демократами и Isamaa“, - сказал Ратас.

На вопрос - если тройственный союз все-таки не удастся создать, то будет ли Центристская партия готова к тому, чтобы самой сформировать коалицию с Isamaa и EKRE, - Ратас ответил утвердительно, повторив при этом, что такой ход событий его очень удивил бы.

„Да, нашим желанием, конечно же, является создание такого правительства, которое смогло бы претворить в жизнь все принципы, связанные с политикой безопасности и улучшением качества жизни. Если у нас будут для этого партнеры, то мы, вне всяких сомнений, готовы к переговорам. Но я буду очень удивлен, если сегодняшнее решение Isamaa не приведет к формированию коалиции под руководством Партии реформ“, - отметил Ратас.

„Ясно и то, что с учетом следующих парламентских выборов, единственной серьезно воспринимаемой альтернативой Партии реформ является Реформистская партия“, - добавил Ратас.