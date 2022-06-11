Сборная Болгарии по футболу попала в ДТП

Сборная Болгарии ехала из аэропорта в отель на двух автобусах. Водитель одного из транспортных средств не справился с управлением и врезался в другой автобус. В результате аварии серьёзно пострадал полузащитник „Ботева“ Тодор Неделев, в глаза которому попали осколки стекла. Футболист был доставлен в одну из клиник Тбилиси, где ему провели хирургическую операцию.