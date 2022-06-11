Футбол
11.06.2022, 15:13

Сборная Болгарии по футболу попала в ДТП

 
UEFA Nations League 2020 - Finland v Bulgaria
UEFA Nations League 2020 - Finland v Bulgaria
ФОТО: Newspix24

Автобус, который перевозил футболистов сборной Болгарии, попал в аварию в Тбилиси, сообщает пресс-служба Болгарского футбольного союза.

Автобус сборной Болгарии по футболу, прибывшей в Грузию для участия в матче Лиги наций, попал в ДТП.

Сборная Болгарии ехала из аэропорта в отель на двух автобусах. Водитель одного из транспортных средств не справился с управлением и врезался в другой автобус. В результате аварии серьёзно пострадал полузащитник „Ботева“ Тодор Неделев, в глаза которому попали осколки стекла. Футболист был доставлен в одну из клиник Тбилиси, где ему провели хирургическую операцию.

По данным СМИ, операция продолжалась более двух часов. Сообщается, что игрок останется в Грузии под наблюдением местных врачей еще две недели.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии