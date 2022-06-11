11.06.2022, 15:13
Сборная Болгарии по футболу попала в ДТП
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Автобус, который перевозил футболистов сборной Болгарии, попал в аварию в Тбилиси, сообщает пресс-служба Болгарского футбольного союза.
Автобус сборной Болгарии по футболу, прибывшей в Грузию для участия в матче Лиги наций, попал в ДТП.
Сборная Болгарии ехала из аэропорта в отель на двух автобусах. Водитель одного из транспортных средств не справился с управлением и врезался в другой автобус. В результате аварии серьёзно пострадал полузащитник „Ботева“ Тодор Неделев, в глаза которому попали осколки стекла. Футболист был доставлен в одну из клиник Тбилиси, где ему провели хирургическую операцию.
По данным СМИ, операция продолжалась более двух часов. Сообщается, что игрок останется в Грузии под наблюдением местных врачей еще две недели.