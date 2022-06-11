Politico: у Кипра есть газ для Европы, но из-за многолетнего конфликта использовать его нельзя

Турция хочет иметь право голоса в том, как извлекается прибыль из богатств острова, обеспечивая ее приток общине киприотов-турок. Анкара также хочет, чтобы весь газ в регионе проходил через территорию Турции по пути в Европу. Тем временем Афины поддерживают планы транспортировки газа через Кипр и Грецию.

Сначала была надежда, что единство в отношении войны в Украине убедит страны отложить любые разногласия в пользу помощи Европейскому союзу (ЕС) прекратить платежи за энергоносители, наполняющие военную казну президента РФ Владимира Путина. В марте премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган даже встретились, что усилило надежды на разрядку в отношениях двух стран.

Однако всего два месяца спустя Эрдоган разорвал связи с Мицотакисом, а греческие силы привели свои силы в состояние повышенной боевой готовности, сославшись на угрозы от Турции.

В результате спустя 15 лет после того, как Кипр объявил о первом раунде лицензирования, и через 11 лет после открытия первого крупного газового месторождения на острове, Кипр вернулся на начальную стадию. Газ не откачивается, и не принято решение о том, как его можно объединить с другими запасами в регионе и отправить в остальную Европу.

На Кипре мало кто удивляется тому, что оптимистичные планы рухнули.

„Учитывая недавнее прошлое и в целом наш опыт с Турцией, мы не были настолько наивны, чтобы полагать, что Турция изменила свое отношение к Греции и Кипру за одну ночь“, — заявил представитель кипрского Министерства иностранных дел Корнелиос Корнелиу.

Сейчас киприоты обеспокоены тем, что растущая напряженность оттолкнет энергетические компании от дальнейших инвестиций и исследований, затруднив увеличение доходов от ископаемого топлива, которое является крайне важным для страны. Кипр уже колеблется из-за потери значительного количества предприятий, когда-то привезенных россиянами на остров.