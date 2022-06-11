Партия Isamaa определилась с коалицией - они начинают переговоры с реформистами и соцдемами(28)
На сегодняшнем собрании партии Isamaa политики решили начать коалиционные переговоры с Партией реформ и Социал-демократической партией.
По словам председателя партии Хелира-Вальдора Сеэдера, приоритет партии Isamaa - это подписать коалиционный договор, которые предложил бы эстонскому обществу наилучшее решение насущных проблем. „Мы знаем, что до следующих выборов осталось меньше 9 месяцев, но во время коалиционных переговоров нужно достичь консенсус в вопросах образования, семейных и детских пособий, растушей инфляции, безопасности и энергетики. Партия в этих вопросах будет требовательной, но я оптимистичное настрое, мы сможем найти необходимые договоренности“, - сказал Сеэдер.
Он подчеркнул, что правительство должно работать сообща с Рийгикогу и представленными в парламенте партиями, но и они должны быть открыты к совместной работе.
На переговорах партию представят Хелир-Вальдор Сеэдер, Урмас Рейнсалу, Тынис Лукас, Рийна Солман, Прийт Сибуль и Март Маастик.
Лидер Партии реформ Кая Каллас поблагодарила Isamaa и социал-демократов за согласие начать с ними переговоры о создании новой коалиции. „У трех партий есть сильная общая основа для формирования правительства, которое выведет Эстонию из кризиса, будет проэстонским, укрепит нашу безопасность и даст людям чувство экономической безопасности“, — сказала Каллас.
Председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс сказал Delfi, что приветствует решение Isamaa начать коалиционные переговоры с ними и Партией реформ. "На мой взгляд, в этой ситуации они приняли единственно правильное решение“, — сказал Ляэнеметс. "Учитывая варианты, которые они рассматривали, это было очень хорошее решение“.
Март Вырклаев, председатель фракции Партии реформ, также одобрил решение Isamaa и социал-демократов вступить с ними в коалиционные переговоры. "Я думаю, что и эти первые консультации показали, что мы можем собрать ту коалицию, которая сейчас необходима Эстонии и которая выступает за Эстонию“, - сказал Вырклаев. В качестве важных общих тем он назвал безопасность, образование на эстонском языке и преодоление трудностей местных жителей. "Теперь мы должны начать переговоры. Чем скорее мы получим рабочее правительство, тем будет лучше для всей страны“.
Неделю назад премьер-министр Кая Каллас попросила президента отправить в отставку министров от Центристской партии, тем самым был начат процесс по формированию новой коалиции. Реформисты, так как они выиграли выборы в 2019 году, предложили Isamaa и социал-демократам сформировать новую коалицию. Центристы же хотели вернуть предыдущее правительство с EKRE и Isamaa, но последние сделали выбор в пользу реформистов.