Партия Isamaa определилась с коалицией - они начинают переговоры с реформистами и соцдемами

По словам председателя партии Хелира-Вальдора Сеэдера, приоритет партии Isamaa - это подписать коалиционный договор, которые предложил бы эстонскому обществу наилучшее решение насущных проблем. „Мы знаем, что до следующих выборов осталось меньше 9 месяцев, но во время коалиционных переговоров нужно достичь консенсус в вопросах образования, семейных и детских пособий, растушей инфляции, безопасности и энергетики. Партия в этих вопросах будет требовательной, но я оптимистичное настрое, мы сможем найти необходимые договоренности“, - сказал Сеэдер.

Он подчеркнул, что правительство должно работать сообща с Рийгикогу и представленными в парламенте партиями, но и они должны быть открыты к совместной работе.

На переговорах партию представят Хелир-Вальдор Сеэдер, Урмас Рейнсалу, Тынис Лукас, Рийна Солман, Прийт Сибуль и Март Маастик.

Лидер Партии реформ Кая Каллас поблагодарила Isamaa и социал-демократов за согласие начать с ними переговоры о создании новой коалиции. „У трех партий есть сильная общая основа для формирования правительства, которое выведет Эстонию из кризиса, будет проэстонским, укрепит нашу безопасность и даст людям чувство экономической безопасности“, — сказала Каллас.

Председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс сказал Delfi, что приветствует решение Isamaa начать коалиционные переговоры с ними и Партией реформ. "На мой взгляд, в этой ситуации они приняли единственно правильное решение“, — сказал Ляэнеметс. "Учитывая варианты, которые они рассматривали, это было очень хорошее решение“.