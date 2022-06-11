В Запорожской области Украины выдали первые российские паспорта

11 июня „новые власти“ Запорожской области Украины выдали первым местным жителям, получившим гражданство РФ, российские паспорта. Об этом сообщил Владимир Рогов, которого российские государственные СМИ называют „членом главного совета военно-гражданской администрации“ региона, пишет „Медуза“.

Ранее „новые власти“ Запорожской области анонсировали, что жители региона получат первые российские паспорта 12 июня, в День России. Владимир Рогов говорил, что заявления на получение российского гражданства подали более 70 тысяч человек.