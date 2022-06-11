11.06.2022, 12:17
Объезд через Крым, „пустой“ водитель и чужие документы. Как украинские мужчины выезжают за границу во время войны(6)
Выехать можно по легальным и нелегальным схемам!
ФОТО: | Scanpix
Какие существуют схемы выезда для мужчины призывного возраста из Украины, охваченной войной? Об этом в своей статье для RusDelfi написала Анне Быкова, украинская журналистка и беженка от войны в Эстонии.
В ночь с 23 на 24 февраля Россия начала военное вторжение на территорию независимой Украины. В стране была объявлена всеобщая мобилизация, согласно которой все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны оставаться в стране. Возможность эвакуироваться из Украины и искать убежище за границей получили только женщины и дети.