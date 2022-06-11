Мнение
11.06.2022, 12:17

Объезд через Крым, „пустой“ водитель и чужие документы. Как украинские мужчины выезжают за границу во время войны

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Выехать можно по легальным и нелегальным схемам!
Анне Быкова
украинская журналистка, беженка
UKRAINE RUSSIA CONFLICT
UKRAINE RUSSIA CONFLICT
ФОТО: SERGEY DOLZHENKO | Scanpix

Какие существуют схемы выезда для мужчины призывного возраста из Украины, охваченной войной? Об этом в своей статье для RusDelfi написала Анне Быкова, украинская журналистка и беженка от войны в Эстонии.

В ночь с 23 на 24 февраля Россия начала военное вторжение на территорию независимой Украины. В стране была объявлена всеобщая мобилизация, согласно которой все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны оставаться в стране. Возможность эвакуироваться из Украины и искать убежище за границей получили только женщины и дети.

Но далеко не все украинские мужчины почувствовали желание и готовность защищать страну. Многие захотели покинуть ее пределы. В нашей статье мы собрали пять схем, по которым мужчины могут выехать из Украины. Примечательно, что одна из них — законная, две — нет, а легальность еще двух схем четко не установлена.

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