Объезд через Крым, „пустой“ водитель и чужие документы. Как украинские мужчины выезжают за границу во время войны

В ночь с 23 на 24 февраля Россия начала военное вторжение на территорию независимой Украины. В стране была объявлена всеобщая мобилизация, согласно которой все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны оставаться в стране. Возможность эвакуироваться из Украины и искать убежище за границей получили только женщины и дети.

Но далеко не все украинские мужчины почувствовали желание и готовность защищать страну. Многие захотели покинуть ее пределы. В нашей статье мы собрали пять схем, по которым мужчины могут выехать из Украины. Примечательно, что одна из них — законная, две — нет, а легальность еще двух схем четко не установлена.