В Вильяндимаа в ДТП погиб водитель мопеда(5)
Вчера вечером в деревне Пяйдре Вильяндимаа произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла 42-летняя женщина, съехавшая с дороги на мопеде.
В пятницу поздно вечером, около 23:30, в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в деревне Пяйдре Вильяндимаа. Мопед съехал с проезжей дороги в пруд. Погибла 42-летняя женщина, управлявшая мопедом.
По словам начальника отдела полиции Вильянди Янара Рессара, авария произошла на сухой гравийной дороге. „По предварительным данным, женщина выехала из села Пяйдре на пробную поездку на мопеде, не справилась с управлением, вылетела с дороги и въехала в пруд“, - рассказал Рессар. Женщину нашли ее спутники, но, к сожалению, спасти ей жизнь не удалось.
Рессар добавил, что хотя подробности аварии еще предстоит выяснить и возможное опьянение водителя станет ясно в результате экспертизы, каждый водитель должен критически оценивать свое состояние здоровья и воздерживаться от управления транспортным средством, если это представляет опасность для него и других. „Напоминаем, что нельзя садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, и от всего сердца просим, если вы видите пьяного человека, который хочет сесть за руль, нужно воспрепятствовать этому или вызвать помощь, позвонив по телефону 112. Это может спасти жизнь человека“, — сказал он.
Авария произошла на участке гравийной дороги, по предварительным данным, водитель был без шлема.