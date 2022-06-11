Не пропустите! Первое шоу фокусов этого лета в Ласнамяэ состоится уже завтра

„Увлекательные выступления состоятся летом сразу в нескольких местах, чтобы все желающие смогли принять участие в представлении неподалеку от своего дома. Каждое представление проходит абсолютно без слов, язык трюков будет понятен каждому ребенку, а при желании – и взрослому“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.