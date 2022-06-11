Не пропустите! Первое шоу фокусов этого лета в Ласнамяэ состоится уже завтра
Представления фокусника Фреда-Эрика Йохансона пройдут летом в восьми разных уголках Ласнамяэ. Вход свободный.
„Увлекательные выступления состоятся летом сразу в нескольких местах, чтобы все желающие смогли принять участие в представлении неподалеку от своего дома. Каждое представление проходит абсолютно без слов, язык трюков будет понятен каждому ребенку, а при желании – и взрослому“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Представления будут состоять из различных трюков и других элементов современной магии в сопровождении фоновой музыки.
Каждое представление продлится около 30 минут. Все спектакли начинаются в 11 часов.
Представления состоятся:
12 июня в 11:00 на детской площадке в парке Паэ
19 июня в 11:00 на центральной площадке парка Тондилоо (Кивила парк)
26 июня в 11:00 на зелёной зоне П.Пинна (за домом П.Пинна, 1)
10 июля в 11:00 на детской площадке Катлери/Паасику
24 июля в 11:00 в парке Асундусе (на зелёной зоне между Ласнамяэ, 28 и Асундусе, 7)
7 августа в 11:00 в парке Тондираба (со стороны парковки ледового холла Тондираба)
14 августа в 11:00 на сцене парка Прийсле
21 августа в 11:00 на детской площадке Коорти