Новости Эстонии
11.06.2022, 12:00

Не пропустите! Первое шоу фокусов этого лета в Ласнамяэ состоится уже завтра

 
ФОТО: Lasnamäe Linnaosa valitsus

Представления фокусника Фреда-Эрика Йохансона пройдут летом в восьми разных уголках Ласнамяэ. Вход свободный.

„Увлекательные выступления состоятся летом сразу в нескольких местах, чтобы все желающие смогли принять участие в представлении неподалеку от своего дома. Каждое представление проходит абсолютно без слов, язык трюков будет понятен каждому ребенку, а при желании – и взрослому“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Представления будут состоять из различных трюков и других элементов современной магии в сопровождении фоновой музыки.

Каждое представление продлится около 30 минут. Все спектакли начинаются в 11 часов.

Представления состоятся:

  • 12 июня в 11:00 на детской площадке в парке Паэ

  • 19 июня в 11:00 на центральной площадке парка Тондилоо (Кивила парк)

  • 26 июня в 11:00 на зелёной зоне П.Пинна (за домом П.Пинна, 1)

  • 10 июля в 11:00 на детской площадке Катлери/Паасику

  • 24 июля в 11:00 в парке Асундусе (на зелёной зоне между Ласнамяэ, 28 и Асундусе, 7)

  • 7 августа в 11:00 в парке Тондираба (со стороны парковки ледового холла Тондираба)

  • 14 августа в 11:00 на сцене парка Прийсле

  • 21 августа в 11:00 на детской площадке Коорти

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