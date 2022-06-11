Защищены ли ваши пожилые родственники от пожаров?

Для пожилого человека главным источником информации на данную тему в первую очередь являются его родственники. Согласно результатам исследования, проведенного G4S, всего 59 процентов людей точно знают, есть ли в доме у их пожилого родственника обязательный датчик угарного газа. При этом более чем у половины есть очаги отопления, работающие на твердом топливе, а у 8 процентов – газовая установка, и это означает, что в домах 192 500 пожилых людей обязательно должен быть датчик угарного газа.

83-летняя Мари, проживающая в многоквартирном доме в таллиннском районе Мустамяэ, уже много лет живет одна. Ее ближайшие родственники уже давно переехали в Великобританию, общаются они в основном по телефону. „Я редко говорю с дочерью, с внуками особо не общаюсь“, – призналась Мари. По ее словам, дымовой датчик с какого-то времени, конечно, висит на потолке, но его уже много лет не проверяли. В случае пожара это может закончиться плохо.

Позаботиться о безопасности пожилого родственника поможет умный датчик дыма и угарного газа, который сам сообщает, исправен ли он и не села ли батарейка. Эви, которая живет в Виймси уже пару десятков лет, недавно установила у себя дома умный датчик дыма и угарного газа Nublu. 84-летняя дама, которая большую часть времени проводит одна, отметила, что об этом устройстве ей рассказал сосед, который время от времени помогает ей. „В какой-то момент мы обнаружили, что предыдущий датчик уже довольно старый, и сосед счел, что можно установить новый“, – сказала Эви, которая живет в большом доме с печью, работающей на твердом топливе, поэтому исправный датчик угарного газа обязателен и крайне важен для ее безопасности.