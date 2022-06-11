К 100-летию установления дипломатических отношений между Эстонией и США будет выпущена почтовая марка

После презентации почтовой марки последует научная конференция, открывающая отношения между странами Балтии и США (с 10:00 до 17:30), со вступительной речью выступит Тоомас Хендрик Ильвес. Профессор Андрес Казекамп (Торонтский университет) и доктор Каарель Пийримяэ (Тартуский университет) вместе с академическими коллегами из университетов Лондона, Каунаса, Джорджии и Грайфсвальда обсудят на конференции сотрудничество и историю стран Балтии и США.

Почтовую марку представят канцлер министерства иностранных дел Эстонии Йонатан Всевиов, временный поверенный в делах США Брайан Рорафф и председатель правления Omniva Март Мяги.

„Соединенные Штаты Америки всегда были решительным сторонником независимости Эстонии и Эстонского государства. США никогда не признавали советскую оккупацию Эстонии. Даже в те десятилетия, когда Эстония находилась под чужой властью, государственный флаг независимой Эстонской Республики стоял вместе с флагами других стран в Госдепартаменте США“, – сказал канцлер министерства иностранных дел Йонатан Всевиов, который был в 2018-2021 гг. послом Эстонии в США.

„Этот флаг, как символ свободной Эстонии, передал в подарок тогдашний госсекретарь США Джеймс Бейкер во время визита в Таллинн в 1991 году“, – рассказал Всевиов о том, как США помогли во время Холодной войны сохранить идею восстановления независимости Балтийских стран. „Сто лет эстонско-американской дружбы – это только начало!“, – добавил канцлер.

США признали независимую Эстонскую Республику де-юре 28 июля 1922 года. „Очевидно, что отношения между США и Эстонией крепки как никогда. Для нас большая честь отметить это важное событие почтовой маркой, за что мы благодарим почту Эстонии и министерство иностранных дел Эстонии“, – сказал временный поверенный в делах США Брайан Рорафф.