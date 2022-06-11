11.06.2022, 10:47
ВИДЕО | Игрок сборной Андорры забил сумасшедший гол
ФОТО: | Ekspress Meedia
Сборная Андорры одержала победу над Лихтенштейном в матче Лиги наций. Встреча группы 1 Лиги D, состоявшаяся 10 июня в Андорре, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Победный гол, забитый Андоррой на 82-й минуте игры получился на редкость красивым. Крайний защитник хозяев Чус Рубио увидел, что голкипер гостей выдвинулся далеко от своих ворот и со своей половины поля в касание переправил мяч в ворота Лихтенштейна.
Пытавшийся спасти свою команду вратарь гостей Беньямин Бюхель в отчаянном прыжке кончиками пальцев даже задел мяч, но удар был таким сильным, что от гола это не спасло.