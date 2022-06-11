ВИДЕО | Игрок сборной Андорры забил сумасшедший гол

Победный гол, забитый Андоррой на 82-й минуте игры получился на редкость красивым. Крайний защитник хозяев Чус Рубио увидел, что голкипер гостей выдвинулся далеко от своих ворот и со своей половины поля в касание переправил мяч в ворота Лихтенштейна.