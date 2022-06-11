Джонсон призвал сделать все возможное для освобождения британцев, приговоренных в Донецке к казни. Что дальше?

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что обсудила с руководителем внешнеполитического ведомства Украины Дмитрием Кулебой их совместные усилия по освобождению пленных британцев. Сразу после вынесения приговора, она заявила, что „приговор суда был полной фикцией и не имеет никакой легитимности“.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (которое Россия неоднократно обвиняла в необъективности) тоже раскритиковало приговор, поставив под сомнение обеспечение справедливого судопроизводства в ДНР.

„Женевские конвенции и их базовые протоколы лежат в основе международного гуманитарного права, которое имеет основополагающее значение для защиты людей во всем мире от страданий войны, - сказала в интервью Би-би-си эксперт Amnesty Нина Навид. - И очень опасно, когда страны начинают отступать от этих принципов“. По ее мнению, смертные приговоры британцам Шону Пиннеру и Эйдену Аслину могут быть использованы для грязной дипломатической игры против Британии, которая поддерживает Украину в войне.

Британское правительство считает, что приговоренные британцы должны получить статус военнопленных, которые пользуются защитой согласно Женевской конвенции. Об этом же заявили в международной правозащитной организации Amnesty International.

„Мы целиком и полностью осуждаем фиктивный смертный приговор, вынесенный этим людям. Нет никакого оправдания нарушению права на защиту, которым они должны обладать“, - добавил представитель кабинета.

Представитель британского правительства заявил в пятницу, что премьер-министр „был потрясен вынесенным приговором“, внимательно следит за этим делом и „просит министров сделать все, что в их силах, чтобы воссоединить соотечественников с их семьями как можно скорее“.

Непризнанный „суд ДНР“ признал этих людей виновными в наемничестве, попытке насильственного захвата власти, а также в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Вместе с тем, все трое - военнослужащие вооруженных сил Украины, подписавшие контракты еще до начала российского вторжения. Они жили в Украине как минимум несколько лет, у одного из них есть украинский паспорт.

Британия - так же как почти все страны мира - не признает Донецкую народную республику, поэтому не поддерживает с ее руководством никаких контактов. Ранее Россия уже попыталась поставить Лондон в неловкое положение, когда официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что если Британия будет обжаловать приговор, то таким образом признает легитимность суда ДНР, а значит - и суверенитет этого образования.

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в пятницу вечером заявил, что власти Великобритании не предпринимали попыток связаться с руководством самопровозглашенной республики. „Думаю, забирать их никто не будет. На меня точно не выходили, и на наших руководителей, я знаю, тоже никто не выходил“, - сказал он в эфире телеканала „Россия-1“.

„Со своей стороны мы неоднократно информировали посольство Великобритании в Москве о том, что по всем вопросам плененных англичан следует обращаться к властям ДНР или ЛНР. Насколько мы понимаем, никакой инициативы в этом плане Лондон не проявил, даже несмотря на просьбы к британским властям родственников наемников“, - добавила Захарова.

А официальный представитель МИД России Мария Захарова добавила, что приговоренные к смертной казни в ДНР не могут рассчитывать на защиту как военнопленные. „Упомянутые граждане являются не военнопленными, а наемниками, - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном в пятницу на сайте МИДа. - Направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного“.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу назвал Аслина, Пиннера и Брагима „наемниками“ и заявил, что их приговорили к казни на основе законов ДНР. „На данный момент все процессы идут на основе законодательства Донецкой Народной Республики, потому что преступления, о которых идет речь, были совершены на территории ДНР, - сказал он. - Все остальное - предметы спекуляций. Я бы не стал внедряться в работу судебной системы ДНР“.

По словам Пескова, Британия также не обращалась по этому вопросу к России.

Анализ: политическая игра

Джеймс Ландейл, дипломатический корреспондент Би-би-си

Эйден Аслин и Шон Пиннер, возможно, и были приговорены к смерти, но ход дальнейших событий, вероятно определит политика, а не законы.

В краткосрочной перспективе, по всей видимости, они подадут апелляцию на решение суда. По данным российских СМИ, у них для этого есть месяц.

Однако пока министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс не вызывала посла России в Лондоне.

Британские чиновники опасаются, что если Британия сделает это предметом двухстороннего спора с Россией, это может подкрепить ложные утверждения о том, что эти люди были наемниками, а не двумя британцами, для которых Украина стала домом и которые несколько лет служили в ее вооруженных силах.

Точно так же Трасс не может вести официальные переговоры с властями в Донецке, поскольку Великобритания не признает ДНР как независимое государство.

Поэтому сейчас все надежды Аслина и Пиннера связаны с возможным обменом пленными между Украиной и Россией. Однако до этого момента может пройти еще некоторое время, если Россия захочет использовать этих людей для оказания политического давления на Великобританию.

Ранее российские СМИ публиковали видеозаписи, на которых Пиннер и Аслин просили Бориса Джонсона помочь с их обменом на политика и бизнесмена Виктора Медведчука, главу пророссийской украинской партии „Оппозиционная платформа - За жизнь“. Медведчук в данный момент арестован по подозрению в госизмене.

„Им нужны врачи и адвокаты“

Ричард Фуллер, член британского парламента от Северного Бедфорда, где живет семья Пиннера, поговорил с его матерью и отчимом, которые „очень и очень обеспокоены“.

По словам Фуллера, для матери Шона Пиннера сейчас самое главное, чтобы ее сын и Эйден Аслин получили доступ к медицинской и независимой юридической помощи. „Это вопрос гуманитарного порядка. Речь идет о правах человека, которые гарантированы международным правом“, - говорит Фуллер.