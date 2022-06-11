Почему украинское правительство предлагает легализовать каннабис

„После этого голосования была встреча фракции „Слуга народа“, на которой президент Зеленский лично пообещал не прекращать попытки помочь пациентам, нуждающимся в современном лечении каннабисом. И вот мы добились подачи законопроекта уже на уровне правительства“, - рассказывает DW Дмитрий Шерембей, председатель благотворительной организации „100% Жизнь“, которая опекается пациентами, живущими с ВИЧ/СПИДом в Украине.

Из текста черновика законопроекта следует, что инициатива Минздрава во многом повторяет предыдущие попытки легализовать в Украине медицинскую марихуану. За последние годы, по крайней мере две из них доходили до парламента, последнюю, поданную группой из более 80 депутатов разных фракций, Рада не одобрила в июле 2021 года.

Финальный текст законопроекта до сих пор не опубликован, однако на сайте Минздрава размещен его предварительный вариант, обнародованный для официального общественного обсуждения 17 февраля - за неделю до начала полномасштабного вторжения России в Украину. В пресс-службе министерства не смогли дать точный ответ относительно внесенных в этот документ предложений. Однако собеседники DW, принимавшие участие в общественном обсуждении законопроекта, уверяют, что поступившие за три месяца правки не изменили сути инициативы.

Комментируя инициативу, глава Минздрава Виктор Ляшко неожиданно привел аргумент военного времени: медицинский каннабис способен предотвращать страдания пациентов и улучшить лечение, в частности, посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР), возникших у украинцев во время войны. „Мы понимаем негативные последствия войны для состояния психического здоровья… И мы понимаем, что нет времени ждать“, - отметил министр.

Законопроект „О регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности“ Кабинет министров Украины официально зарегистрировал в Верховной раде 10 июня. За три дня до этого чиновники единогласно утвердили разработанный министерством здравоохранения (МОЗ) документ, пишет Deutsche Welle .

Пациентские организации наряду с учеными и медиками были основными лоббистами как декриминализации марихуаны, так и легализации выращивания медицинской конопли и разработки в Украине препаратов на их основе. В пояснительной записке к законопроекту Минздрав приводит их основные аргументы: мировое медицинское сообщество, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), признало, что каннабиноиды - основные активные вещества, содержащиеся в конопле, - являются эффективным средством для лечения эпилепсии, болезней Паркинсона и Альцгеймера еще около 50 патологических состояний и болезней.

„Война лишь обострила потребности, - рассказывает Шерембей. - Я знаю волонтеров, которые, не дожидаясь легализации, на свой страх и риск доставляют препараты с каннабидиолом ​​раненым военным в госпиталях“.

Меньше кайфа, больше контроля

Упомянутый каннабидиол (КБД) - один из двух наиболее исследованных каннабиноидов, которые можно выделить из растений конопли. В отличие от другого - тетрагидроканабинола (ТГК) - он сам по себе не дает психоактивного эффекта. Поэтому первые КБД сорта марихуаны, разработанные для лечения детской эпилепсии в США и Израиле, вначале называли „разочарованием хиппи“. Впрочем, и ТГК сейчас считают действенным медицинским препаратом - естественным обезболивающим, которое по сравнению с опиатами почти не вызывает зависимости, а еще средством для поднятия аппетита и настроения у онкобольных.

Сегодня Минздрав Украины предлагает четко разделить КБД- и ТГК-содержащую коноплю. Первые, с низкой долей ТГК, предельный размер которой позже установит само министерство, можно будет по лицензии выращивать на полях - само собой при условии контроля со стороны правоохранителей. Более психоактивные сорта - только в закрытых помещениях под еще более строгим наблюдением.