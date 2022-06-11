Почему украинское правительство предлагает легализовать каннабис
В разгар войны с Россией украинское правительство предлагает легализовать медицинский каннабис. Препараты из конопли помогут спасти травмированную психику миллионов украинцев, убеждают в Минздраве.
Законопроект „О регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности“ Кабинет министров Украины официально зарегистрировал в Верховной раде 10 июня. За три дня до этого чиновники единогласно утвердили разработанный министерством здравоохранения (МОЗ) документ, пишет Deutsche Welle.
Комментируя инициативу, глава Минздрава Виктор Ляшко неожиданно привел аргумент военного времени: медицинский каннабис способен предотвращать страдания пациентов и улучшить лечение, в частности, посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР), возникших у украинцев во время войны. „Мы понимаем негативные последствия войны для состояния психического здоровья… И мы понимаем, что нет времени ждать“, - отметил министр.
„Война обострила потребности“
Финальный текст законопроекта до сих пор не опубликован, однако на сайте Минздрава размещен его предварительный вариант, обнародованный для официального общественного обсуждения 17 февраля - за неделю до начала полномасштабного вторжения России в Украину. В пресс-службе министерства не смогли дать точный ответ относительно внесенных в этот документ предложений. Однако собеседники DW, принимавшие участие в общественном обсуждении законопроекта, уверяют, что поступившие за три месяца правки не изменили сути инициативы.
Из текста черновика законопроекта следует, что инициатива Минздрава во многом повторяет предыдущие попытки легализовать в Украине медицинскую марихуану. За последние годы, по крайней мере две из них доходили до парламента, последнюю, поданную группой из более 80 депутатов разных фракций, Рада не одобрила в июле 2021 года.
„После этого голосования была встреча фракции „Слуга народа“, на которой президент Зеленский лично пообещал не прекращать попытки помочь пациентам, нуждающимся в современном лечении каннабисом. И вот мы добились подачи законопроекта уже на уровне правительства“, - рассказывает DW Дмитрий Шерембей, председатель благотворительной организации „100% Жизнь“, которая опекается пациентами, живущими с ВИЧ/СПИДом в Украине.
Пациентские организации наряду с учеными и медиками были основными лоббистами как декриминализации марихуаны, так и легализации выращивания медицинской конопли и разработки в Украине препаратов на их основе. В пояснительной записке к законопроекту Минздрав приводит их основные аргументы: мировое медицинское сообщество, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), признало, что каннабиноиды - основные активные вещества, содержащиеся в конопле, - являются эффективным средством для лечения эпилепсии, болезней Паркинсона и Альцгеймера еще около 50 патологических состояний и болезней.
„Война лишь обострила потребности, - рассказывает Шерембей. - Я знаю волонтеров, которые, не дожидаясь легализации, на свой страх и риск доставляют препараты с каннабидиолом раненым военным в госпиталях“.
Меньше кайфа, больше контроля
Упомянутый каннабидиол (КБД) - один из двух наиболее исследованных каннабиноидов, которые можно выделить из растений конопли. В отличие от другого - тетрагидроканабинола (ТГК) - он сам по себе не дает психоактивного эффекта. Поэтому первые КБД сорта марихуаны, разработанные для лечения детской эпилепсии в США и Израиле, вначале называли „разочарованием хиппи“. Впрочем, и ТГК сейчас считают действенным медицинским препаратом - естественным обезболивающим, которое по сравнению с опиатами почти не вызывает зависимости, а еще средством для поднятия аппетита и настроения у онкобольных.
Сегодня Минздрав Украины предлагает четко разделить КБД- и ТГК-содержащую коноплю. Первые, с низкой долей ТГК, предельный размер которой позже установит само министерство, можно будет по лицензии выращивать на полях - само собой при условии контроля со стороны правоохранителей. Более психоактивные сорта - только в закрытых помещениях под еще более строгим наблюдением.
В целом Минздрав обещает тщательно контролировать весь процесс обращения каннабиса: от сертификации семян до рецептов на медпрепараты, которые врачи будут выписывать пациентам только в электронной форме. Каждая партия продукции из конопли, в случае принятия законопроекта, будет маркироваться уникальным штрих-кодом, а за ее перемещением будут следить через электронный реестр.
Ответственность пока не исчезнет
Если раньше лоббисты медицинской конопли в Украине говорили преимущественно о потребностях онкобольных пациентов, детей с эпилепсией и неизлечимо больных, то сейчас на первый план выходит именно психическое здоровье. Виктор Ляшко утверждает, что в ближайшее время в медикаментозном лечении нервных расстройств будут нуждаться три-четыре миллиона украинцев.
Смогут ли они получить рецепт на медицинский каннабис, будет зависеть от того, насколько консервативными окажутся украинские врачи. Ведь без рецепта хранение конопли и дальше будет считаться серьезным преступлением - сегодня хранение свыше пяти граммов для собственного употребления влечет уголовную ответственность вплоть до восьми лет тюрьмы.
Согласно данным Единого государственного реестра судебных решений, каннабис упоминается в 80 процентах приговоров по делам о незаконном хранении наркотических веществ без цели сбыта. По статистике Офиса генпрокурора, в 2020 году в суды было передано около 10 тысяч таких уголовных дел.
И хотя упомянутый законопроект не содержит прямых норм об отмене уголовной ответственности за незаконное хранение каннабиса, Минздрав и сторонники декриминализации марихуаны пытаются постепенно решить этот вопрос, отмечает Дмитрий Шерембей. Речь идет об еще одном проекте изменений в официальный перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров - министерство предлагает перенести коноплю из „первого списка“ опасных наркотиков, оборот которых строго запрещен, во „второй“ - препаратов с контролируемым оборотом. „Возможно, когда-нибудь из-за этих списков удастся закрепить за коноплей статус не наркотика, а лекарственного растения“, - выражает надежду общественный активист.
Департамент борьбы с наркопреступностью Нацполиции до сих пор отчитывается о регулярных задержаниях лиц, которые хранят и выращивают коноплю для собственных нужд. Впрочем, собеседники DW в Минздраве констатируют, после отставки бывшего министра внутренних дел (МВД) Украины Арсена Авакова, а также его скандального заместителя Александра Гогилашвили, МВД стало снисходительнее относиться к легализации медицинской марихуаны - замечания его представителей к законопроекту были минимальными.
Парламентский комитет по вопросам здравоохранения также готов поддержать инициативу, отметил в разговоре с DW его глава Михаил Радуцкий. Впрочем, хватит ли для его принятия новых аргументов военного времени, он спрогнозировать не смог.