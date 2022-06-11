В театре „Эстония“ начались репетиции оперетты „Орфей в аду“

Уже с премьеры 1858 года во Франции, „Орфей в аду“ быстро задал направления в мире оперетт того времени, постановку играли невероятное количество раз как в Европе, так и в Америке. Оперетта Оффенбаха - сатирическая пародия на античный миф об Орфее, которую Лиис Колле представит в захватывающем исполнении.

Оффенбах добавил остроты в миф об Орфее и Эвридике комичными нюансами и представляет Олимпийских богов доминирующим и пресыщенным высшим классом, а Орфея и Эвридику замученной семейной жизнью парочкой. Каждый из героев живёт своей жизнью, наслаждаясь обществом любовников. Как и в оригинале, Эвридику жалит змея. В оперетте же героиня принимаем подарок судьбы и с радостью умирает, чтобы быть вместе с Плутоном, повелителем подземного мира (он же появляется в человеческом образе любовника Эвридики). К сожалению, Орфей не может насладиться освобождением от своей спутницы, поскольку Общественное Мнение заставляет его отправиться за Эвридикой. Знаменитый и талантливый Орфей делает всё, чтоб план не сработал – даёт концерты в аду, развлекается с нимфами, и погибает от рук посланников Диониса.