ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (107-й день) | Мариуполь находится на грани эпидемии холеры. Очередной обмен пленными между Россией и Украиной

Украинский Генштаб признал продвижение россиян к Бахмуту. В утренней сводке Генштаб заявил о том, что российское наступление в направлении Воздвиженка — Роты „имело частичный успех“. Как отмечает „Русская служба Би-би-си“, Воздвиженка и Роты расположены всего в нескольких километрах на юго-восток от Бахмута — одного из ключевых опорных пунктов украинской армии в Донбассе.

В Мацудо — пригороде Токио — стали находить ритуальных соломенных кукол с портретам Владимира Путина. Как сообщает Japan Today, куклы были прибиты к деревьям на территории семи местных синтоистских святилищ. Как минимум к одной из них была приложена записка с полным именем и датой рождения президента РФ, написанными по-японски. Также в записке говорилось: „Молюсь за его смерть“.

Guardian: Украина проигрывает в артиллерийской войне. Заместитель главы военной разведки Украины Вадим Скибицкий рассказал британской газете Guardian, что сейчас на Донбассе идет „артиллерийская война“ и ее исход зависит от того, какие вооружения и сколько даст Украине Запад. „Украина имеет одно артиллерийское орудие на 10-15 российских артиллерийских орудий. Наши западные партнеры отдали нам около 10% того, что у них есть“, - цитирует газета Скибицкого.

В офисе Зеленского заявили о гибели 100-200 украинских военных в день. Это максимальная оценка с начала войны. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил „Би-би-си“, что на войне ежедневно погибают от 100 до 200 украинских военных. По словам Подоляка, одна из главных причин больших потерь — отсутствие паритета между украинскими и российскими военными возможностями.