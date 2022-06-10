ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (107-й день) | Мариуполь находится на грани эпидемии холеры. Очередной обмен пленными между Россией и Украиной
Подводим итоги 107-го дня военного вторжения России в Украину.
Украинский Генштаб признал продвижение россиян к Бахмуту.
В утренней сводке Генштаб заявил о том, что российское наступление в направлении Воздвиженка — Роты „имело частичный успех“.
Как отмечает „Русская служба Би-би-си“, Воздвиженка и Роты расположены всего в нескольких километрах на юго-восток от Бахмута — одного из ключевых опорных пунктов украинской армии в Донбассе.
В Мацудо — пригороде Токио — стали находить ритуальных соломенных кукол с портретам Владимира Путина.
Как сообщает Japan Today, куклы были прибиты к деревьям на территории семи местных синтоистских святилищ. Как минимум к одной из них была приложена записка с полным именем и датой рождения президента РФ, написанными по-японски. Также в записке говорилось: „Молюсь за его смерть“.
Guardian: Украина проигрывает в артиллерийской войне.
Заместитель главы военной разведки Украины Вадим Скибицкий рассказал британской газете Guardian, что сейчас на Донбассе идет „артиллерийская война“ и ее исход зависит от того, какие вооружения и сколько даст Украине Запад.
„Украина имеет одно артиллерийское орудие на 10-15 российских артиллерийских орудий. Наши западные партнеры отдали нам около 10% того, что у них есть“, - цитирует газета Скибицкого.
В офисе Зеленского заявили о гибели 100-200 украинских военных в день. Это максимальная оценка с начала войны.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил „Би-би-си“, что на войне ежедневно погибают от 100 до 200 украинских военных.
По словам Подоляка, одна из главных причин больших потерь — отсутствие паритета между украинскими и российскими военными возможностями.
За сутки российские военные 10 раз обстреляли Донецкую область. Есть убитые и раненые среди мирных жителей.
Украинский военкор Андрей Цаплиенко опубликовал кадры из Попасной.
Это город в Луганской области, о захвате которого российская сторона заявила в начале мая. Бои за город продолжались около двух месяцев.
Канцлер Германии Олаф Шольц в пятницу начал тур по Западным Балканам с визита в Косово и Сербию.
На совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем Шольц заявил, что если Сербия хочет присоединиться к Евросоюзу, то она должна присоединиться и к его санкциям в отношении России, что до сих пор делать отказывалась.
Вучич в ответ заявил, что Евросоюзу следует учитывать особые отношения России с Сербией.
Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким заявил, что очередной обмен пленными между Россией и Украиной, 11-й с начала войны, успешно завершился.
Ким сказал, что ВСУ вернула похищенного больше двух месяцев назад главу одной из территориальных общин Николаевской области Украины Олега Пилипенко.
Обмен проходил по формуле „четыре на пять“ - на четверых россиян обменяли пятерых украинцев.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Алексеем Резниковым в ходе визита в Киев. Визит Уоллеса заранее не анонсировался.
„Оружие, финансы, санкции – три вещи, в которых Великобритания показывает свое лидерство в поддержке Украины. Ценим настоящее сотрудничество, когда слова, общение постоянно переходят в действие. Благодарен министру обороны Бену Уоллесу и его команде за этот визит, а также Великобритании, ее правительству и премьер-министру за помощь“, - написал в „Телеграме“ украинский лидер, выложив видео с Уоллесом.
Мэр Мариуполя говорит, что в городе началась вспышка холеры и других инфекций.
По словам Вадима Бойченко, в остсутствие работающих водопровода и канализации вспышка инфекционных заболеваний может унести тысячи жизней.
Британская разведка сообщила, что медицинские службы города практически исчерпали свои возможности и не справятся с эпидемией, говорилось в сообщении разведки.
Швейцария поддержала санкции ЕС против РФ и Беларуси. Они коснулись 100 физических и юридических лиц из этих стран.
Мэр Херсона Игорь Колыхаев рассказал о жизни в оккупации: в городе регулярно слышны взрывы, много техники с Z-символикой, люди стоят в очереди за российской гуманитаркой, украинского мобильного интернета и связи нет.
Президент Франции Макрон пообещал в случае необходимости предоставить Украине более тяжелое вооружение. Об этом он сказал в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским, пишет „Европейская правда“ со ссылкой на сообщение Елисейского дворца.
Украинские военные блокированы на заводе „Азот“ в Северодонецке и пытаются вступить в переговоры, утверждает посол самопровозглашенной ЛНР в России Родион Мирошник.
„Немногочисленная группировка укроформирований на территории химобъединения „Азот“ покинуть предприятие уже не может. Все пути отступления для них отрезаны“, — написал Мирошник в телеграме.