10.06.2022, 20:45
В Германии мужчина напал с ножом на четырех человек. Прохожим удалось задержать нападавшего
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Преступление произошло в немецком городе Хамм, западная Германия. Мужчина напал с ножом на людей в местном университете.
CNN сообщает, что пострадали четыре человека. Из них три женщины и один мужчина. На них напал 34-летний мужчина.
Студенты университета смогли задержать нападавшего и передать его в руки полиции.
Местные власти вскоре подтвердили, что угроза устранена. Это означает, что злоумышленник действовал в одиночку.
В настоящее время неизвестно, был ли он как-то связан с университетом. Полиция воздержалась от комментариев.