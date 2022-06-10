За рубежом
10.06.2022, 20:45

В Германии мужчина напал с ножом на четырех человек. Прохожим удалось задержать нападавшего

 
Фотография иллюстративная
Фотография иллюстративная
ФОТО: Fotostand / K. Schmitt via www.imago-images.de

Преступление произошло в немецком городе Хамм, западная Германия. Мужчина напал с ножом на людей в местном университете.

CNN сообщает, что пострадали четыре человека. Из них три женщины и один мужчина. На них напал 34-летний мужчина.

Студенты университета смогли задержать нападавшего и передать его в руки полиции.

Местные власти вскоре подтвердили, что угроза устранена. Это означает, что злоумышленник действовал в одиночку.

В настоящее время неизвестно, был ли он как-то связан с университетом. Полиция воздержалась от комментариев.

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