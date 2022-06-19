ЭКСПЕРТ | У Европейского центрального банка нет необходимости повышать процентные ставки

Хотя Европейский центральный банк (ЕЦБ) был слишком медлителен и осторожен в сдерживании инфляции, которая слишком долго выходила из-под контроля, вчерашнее предварительное объявление о повышении ставок в ближайшем будущем заслуживает одобрения. ЕЦБ присоединяется к более чем 60 другим центральным банкам по всему миру, которые уже повышают процентные ставки. Если в прошлом центральные банки, включая ЕЦБ, разрабатывали свою монетарную политику либо для предотвращения дефляции, либо для ускорения инфляции, то теперь ситуация быстро меняется, и необходимо затормозить рост цен. Нынешняя быстрая инфляция обусловлена как нарушениями в поставках товаров и услуг, так и длительным периодом свободной денежно-кредитной политики центральных банков. Во время пандемии правительства и центральные банки влили чрезвычайное количество денег в мировую экономику, способствуя тем самым росту спроса. Хотя центральные банки не могут напрямую корректировать шоки предложения, они могут снизить спрос путем ужесточения денежно-кредитной политики – нормализации, по определению ЕЦБ. Помимо повышения процентных ставок, это также означает прекращение покупки активов.

Хотя ЕЦБ объявил, что в июле он повысит процентные ставки на 25 базисных пунктов и что он продолжит это делать в сентябре и что „постепенное, но стабильное повышение целесообразно и после сентября“, прогноз инфляции все еще будет определять повышение ставок. Если в этом году ЕЦБ прогнозирует инфляцию потребительских цен на уровне 6,8% (или даже 7,1%, если принять во внимание майское повышение), то в следующем году она снизится до 3,5%, а в следующем – до 2,1%, что чуть выше целевого уровня инфляции центрального банка в 2% в среднем в среднесрочной перспективе. Хотя инфляционное давление стало более широким, более выраженным и устойчивым, более медленный, чем ранее, рост цен на энергоносители, ослабление нарушений в сфере предложения и нормализация денежно-кредитной политики, среди прочих факторов, должны привести к постепенному замедлению средней инфляции в еврозоне. В то же время следует учитывать, что уровень цен резко подскочил с середины прошлого года, и даже если мы можем увидеть замедление роста цен на ежемесячной основе, на годовой основе инфляция будет оставаться высокой в течение некоторого времени. Такая же ситуация может сложиться и в Эстонии. Это дает обманчивую картину в части фактического роста цен.