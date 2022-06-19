ЭКСПЕРТ | У Европейского центрального банка нет необходимости повышать процентные ставки(3)
Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина - о перспективах экономического роста, повышении Euribor, планах Европейского центробанка и о том, что цены на удобрения в Северной Америке во многом определяют цены на продовольственные товары в мире.
Хотя Европейский центральный банк (ЕЦБ) был слишком медлителен и осторожен в сдерживании инфляции, которая слишком долго выходила из-под контроля, вчерашнее предварительное объявление о повышении ставок в ближайшем будущем заслуживает одобрения. ЕЦБ присоединяется к более чем 60 другим центральным банкам по всему миру, которые уже повышают процентные ставки. Если в прошлом центральные банки, включая ЕЦБ, разрабатывали свою монетарную политику либо для предотвращения дефляции, либо для ускорения инфляции, то теперь ситуация быстро меняется, и необходимо затормозить рост цен. Нынешняя быстрая инфляция обусловлена как нарушениями в поставках товаров и услуг, так и длительным периодом свободной денежно-кредитной политики центральных банков. Во время пандемии правительства и центральные банки влили чрезвычайное количество денег в мировую экономику, способствуя тем самым росту спроса. Хотя центральные банки не могут напрямую корректировать шоки предложения, они могут снизить спрос путем ужесточения денежно-кредитной политики – нормализации, по определению ЕЦБ. Помимо повышения процентных ставок, это также означает прекращение покупки активов.
Повышение ставок центрального банка зависит от прогноза инфляции
Хотя ЕЦБ объявил, что в июле он повысит процентные ставки на 25 базисных пунктов и что он продолжит это делать в сентябре и что „постепенное, но стабильное повышение целесообразно и после сентября“, прогноз инфляции все еще будет определять повышение ставок. Если в этом году ЕЦБ прогнозирует инфляцию потребительских цен на уровне 6,8% (или даже 7,1%, если принять во внимание майское повышение), то в следующем году она снизится до 3,5%, а в следующем – до 2,1%, что чуть выше целевого уровня инфляции центрального банка в 2% в среднем в среднесрочной перспективе. Хотя инфляционное давление стало более широким, более выраженным и устойчивым, более медленный, чем ранее, рост цен на энергоносители, ослабление нарушений в сфере предложения и нормализация денежно-кредитной политики, среди прочих факторов, должны привести к постепенному замедлению средней инфляции в еврозоне. В то же время следует учитывать, что уровень цен резко подскочил с середины прошлого года, и даже если мы можем увидеть замедление роста цен на ежемесячной основе, на годовой основе инфляция будет оставаться высокой в течение некоторого времени. Такая же ситуация может сложиться и в Эстонии. Это дает обманчивую картину в части фактического роста цен.
Чрезмерное повышение процентных ставок может нанести вред экономике
То, насколько высоко ЕЦБ поднимет процентную ставку, может также частично зависеть от того, где находится так называемая нейтральная ставка – теоретическая ставка, которая помогает сдерживать инфляцию, но еще не вредит росту. Этот показатель не может быть точно измерен, но, по оценкам ЕЦБ, составляет около 1–2%. Нейтральная процентная ставка зависит от времени и сильно варьируется в разных странах еврозоны. Allianz, например, оценивает нейтральную процентную ставку в еврозоне всего в 1,3%, в то время как в Германии она составляет 1,5%, а в Италии – 0,7%. В США Федеральная резервная система оценивает нейтральную процентную ставку в 2,4%, с чем не согласны многие экономисты. Президент ЕЦБ Кристин Лагард считает, что нейтральная процентная ставка должна быть ориентиром для повышения стоимости заимствований, и что ее следует превышать только в случае перегрева экономики.
Ухудшение экономического роста ограничивает повышение процентных ставок
Однако перспективы экономического роста ухудшились, и ЕЦБ в своем июньском прогнозе также пересмотрел в сторону понижения прогноз роста еврозоны в этом и следующем году (рост в 2024 году был пересмотрен в сторону повышения). Перспективы роста ухудшатся из-за последствий российской агрессии в Украине, восстановления после пандемии и ослабления покупательной способности домохозяйств, а также из-за нормализации денежно-кредитной политики. Эти факторы начинают сдерживать спрос, что, в свою очередь, должно привести к снижению инфляции. Мировые цены на полупроводники и морские контейнеры уже снижаются, в то время как цены на промышленные металлы, хотя и очень высокие по сравнению с двумя-тремя предыдущими годами, снизились со своего мартовского пика. По данным Bloomberg, цены на удобрения в Северной Америке, которые во многом определяют цены на продовольственные товары в мире, снизились на 24% по сравнению с рекордно высоким уровнем в марте. Хотя повышение ставки центрального банка окажет более заметное отложенное влияние на реальную экономику, инфляционные ожидания, которые в настоящее время очень высоки, должны отреагировать быстрее. Это, в свою очередь, должно способствовать снижению спроса.
Страны еврозоны по-разному справляются с ростом стоимости заимствований
Одним из важных ограничений для повышения процентных ставок, особенно такими темпами, является влияние на доходность государственных облигаций, или стоимость заимствований. Конечно, ЕЦБ не хочет, чтобы влияние его монетарной политики сильно различалось по странам, или, что еще хуже, чтобы различия в доходности облигаций вышли из-под контроля. Вот почему центральному банку необходимо быть осторожным при проведении денежно-кредитной политики, а также при информировании о своих решениях. Беспокойство вызывает чувствительность финансирования периферийных стран еврозоны к повышению процентных ставок. Лагард действительно упомянула, что ЕЦБ готов отреагировать на возможную панику на рынке облигаций, но не стала уточнять детали. Более общей мерой поддержки является реинвестирование погашения основной суммы долга по ценным бумагам, приобретенным центральным банком в рамках схемы покупки активов. Учитывая вышеуказанные условия, у ЕЦБ нет больших возможностей, а возможно, и необходимости, сдерживать инфляцию путем повышения процентных ставок.
Euribor держится вблизи ставки центрального банка
В то время как 6-месячный Euribor, который используется для большинства кредитов в Эстонии, уже поднялся выше нуля, 3-месячному Euribor, используемому, например, при аренде автомобилей, потребуется некоторое время, чтобы выйти в плюс. Однако повышение 6-месячного Euribor не обязательно означает немедленное изменение процентной ставки для всех, но, как следует из названия, оно происходит шестимесячными циклами с момента подписания контракта. При повышении ставки центрального банка следует отметить, что условия кредитования коммерческих банков по-прежнему определяются ставкой Euribor, которая, хотя и близка к ставке ЕЦБ, может от нее несколько отличаться. Даже если центральный банк не меняет свои процентные ставки и Euribor находится в положительной зоне, ставки по кредитам могут незначительно меняться каждые 6 месяцев.