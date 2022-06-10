Мониторинг развития: эстонские cтуденты могли бы оплачивать 20% расходов на высшее образование

„Конкурентоспособное высшее образование ценно как для человека в отдельности, так и для всего общества, поэтому было бы логичным разделить расходы, – сказал эксперт Центра мониторинга развития Уку Варблане. – Для каждого отдельного человека важны лучший доход и качество жизни в будущем, которые дает высшее образование. Для общества важны лучший человеческий капитал и связанные с ним более высокие налоговые поступления“.

Решение об обучении, принимаемое человеком, связано с государственным финансированием высшего образования. „Чем выше интерес человека к учебе, тем меньше должно государство поддерживать и финансировать высшее образование. Чем больше человек стремится получить высшее образование, тем больше он готов частично его оплачивать“, – сказал Варблане.

Согласно представленной в докладе симуляции, было бы оптимально, если бы государство взяло на себя до 80% связанных с высшим образованием расходов. „С одной стороны, модель рассматривает оптимальное соотношение времени, затраченного на учебу и на работу, которое позволит добиться максимального дохода на протяжении всей жизни. С другой стороны – оптимальный объем финансирования высшего образования государством, которое обеспечит наивысшие налоговые поступления“, – пояснил Уку Ваблане.

Центр мониторинга развития – это научный центр, созданный при Канцелярии Рийгикогу, который анализирует долгосрочные перспективы развития общества и экономики. Центр проводит исследовательские проекты для анализа долгосрочных тенденций развития эстонского общества и выявления новых тенденций и направлений развития.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.