Правдиво ли видео о том, как украинские беженцы в Германии пытались сжечь флаг РФ, а в итоге сожгли дом, где их разместили?

19 мая издание Readovka опубликовало заметку под заголовком „Украинские беженцы подожгли дом приютившей их немецкой девушки“. В ней со ссылкой на немецкий журнал Bild утверждается, что беженцы „в попытке сжечь российский флаг уничтожили целый дом, который им предоставили немцы“. „Символика РФ настолько им не понравилась, что они решили избавиться от неё прямо на пороге жилья. Беженцы вынесли российский флаг на крыльцо и с помощью „трансформатора Теслы“ эффектно подожгли его. Сначала всё было по плану, однако позже пламя перекинулось на помещение. Оно было полностью охвачено огнём“, — утверждает Readovka. Издание также приложило к тексту 30-секундный видеоролик, иллюстрирующий описанные события.



Аналогичные материалы выпустили и другие СМИ, в числе которых „Комсомольская правда“, „Москва 24“, „Царьград“, EurAsia Daily, Pravda.ru, газета „Труд“, ИА „Красная весна“, „Федеральное агентство новостей“ и др.

Нам не удалось найти на сайте Bild материалы о пожаре, якобы устроенном украинскими беженцами. Об этом не говорится и в других немецких изданиях. Ничего не сообщает о якобы случившемся в середине мая пожаре и полиция федеральной земли Саксония-Анхальт, ответственная за Вульфен.

Видео получило широкую известность не только в русскоязычном сегменте интернета. Оно привлекло внимание фактчекеров из разных стран, в том числе из проектов Correctiv, AFP Deutschland, Delfi и др. Как выяснили наши коллеги, ставший вирусным ролик на самом деле собран из трёх разных записей.

Первая из них, на которой запечатлена работа катушки Теслы, взята из инстаграма* пользователя @marek415. Этот блог ведёт чешский студент Марек Новотны, который увлекается электроникой. В комментарии для AFP Новотны подтвердил, что в середине марта записал видео с катушкой Теслы и российским флагом для того, чтобы выразить поддержку Украине. Впоследствии Новотны удалил ролик.

Вторая составляющая видео куда старше. Кадры, снятые снаружи горящего дома, не имеют никакого отношения к событиям 2022 года — они взяты из ролика, опубликованного на YouTube девятью годами ранее. Позднее на видео добавили логотип немецкого журнала Bild. Помимо ролика, по интернету разошёлся и скриншот первой полосы журнала с кадром из этого видео. Заместитель главного редактора Bild охарактеризовал подобные публикации как „абсолютный фейк“.

Наконец, третья часть ролика — видео, снятое внутри дома, якобы сожжённого беженцами. В действительности запись была сделана ещё в январе 2021 года в Нижней Саксонии, в 300 км от Вульфена.

AFP Deutschland связалась с полицейским участком, в зону работы которого входит Вульфен. Офицер полиции заявил журналистам, что по состоянию на 20 мая его и его коллегам ничего не было известно о пожарах с участием украинских беженцев.

Итог: фейк