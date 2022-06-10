Правдиво ли видео о том, как украинские беженцы в Германии пытались сжечь флаг РФ, а в итоге сожгли дом, где их разместили?(1)
В мае 2022 года российские СМИ публиковали видео, на котором, как утверждается, запечатлён пожар, устроенный в городке Вульфен беженцами из Украины. Проверено.Медиа разобрали достоверность таких сообщений.
Нам не удалось найти на сайте Bild материалы о пожаре, якобы устроенном украинскими беженцами. Об этом не говорится и в других немецких изданиях. Ничего не сообщает о якобы случившемся в середине мая пожаре и полиция федеральной земли Саксония-Анхальт, ответственная за Вульфен.
Видео получило широкую известность не только в русскоязычном сегменте интернета. Оно привлекло внимание фактчекеров из разных стран, в том числе из проектов Correctiv, AFP Deutschland, Delfi и др. Как выяснили наши коллеги, ставший вирусным ролик на самом деле собран из трёх разных записей.
Первая из них, на которой запечатлена работа катушки Теслы, взята из инстаграма* пользователя @marek415. Этот блог ведёт чешский студент Марек Новотны, который увлекается электроникой. В комментарии для AFP Новотны подтвердил, что в середине марта записал видео с катушкой Теслы и российским флагом для того, чтобы выразить поддержку Украине. Впоследствии Новотны удалил ролик.
Вторая составляющая видео куда старше. Кадры, снятые снаружи горящего дома, не имеют никакого отношения к событиям 2022 года — они взяты из ролика, опубликованного на YouTube девятью годами ранее. Позднее на видео добавили логотип немецкого журнала Bild. Помимо ролика, по интернету разошёлся и скриншот первой полосы журнала с кадром из этого видео. Заместитель главного редактора Bild охарактеризовал подобные публикации как „абсолютный фейк“.
Наконец, третья часть ролика — видео, снятое внутри дома, якобы сожжённого беженцами. В действительности запись была сделана ещё в январе 2021 года в Нижней Саксонии, в 300 км от Вульфена.
AFP Deutschland связалась с полицейским участком, в зону работы которого входит Вульфен. Офицер полиции заявил журналистам, что по состоянию на 20 мая его и его коллегам ничего не было известно о пожарах с участием украинских беженцев.