Украинская легкоатлетка российской коллеге: вас не допускают, потому что вы – россияне? А нас убивают, потому что мы – украинцы

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в высоту, украинская легкоатлетка Юлия Левченко эмоционально отреагировала на открытое письмо олимпийской чемпионки 2020 года в том же виде россиянки Марии Ласицкене, адресованное президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.

Мария Ласицкене буквально обвинила главу МОК в трусости. Ниже полный текст обращения Марии.

„Мистер Бах, меня зовут Мария Ласицкене. Я олимпийская чемпионка Токио-2020 в прыжках в высоту. Не уверена, что вы знаете меня, так как, исходя из ваших последних заявлений и решений, вы уже гораздо ближе к политике и всё дальше от атлетов и профессионального спорта в целом. Но я прекрасно помню, как вы закрыли глаза на то, что нынешний член МОК Себастьян Коу не допустил меня до Игр-2016 просто потому, что я родилась в России.

Из последних семи лет суммарно я около четырёх не имела возможности выступать на международных соревнованиях, хотя лично ко мне никогда не было никаких претензий. Кроме одной… Международная ассоциация легкоатлетических федераций при любой возможности достаёт из рукава козырь в виде моего российского паспорта. И вы спускаете им это с рук. Сейчас они делают это вновь, но уже непосредственно с вашей подачи.

Мои основные коллеги по сектору — украинские девочки, и я до сих пор не знаю, что им сказать и как смотреть им в глаза. Они, их друзья и родственники переживают то, что не должен переживать ни один человек. Я уверена, что всего этого никогда не должно было быть. И никакие доводы не убедят меня в обратном. Но вы всего этого не знаете, вы предпочитаете не вникать в то, что атлеты, живущие в России, думают и как живут с тем, что происходит на Украине. Если бы вы реально переживали за судьбы спортсменов, то не требовали бы от них высказываться на эту тему, а попытались бы благодаря спорту объединить мир. Но вы выбрали самое простое для вас решение: отстранить всех по принципу гражданства.