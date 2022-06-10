Анетт Контавейт отказалась от участия в турнире в Берлине(1)
Сильнейшая теннисистка Эстонии, вторая ракетка мира Анетт Контавейт не сыграет на турнире категории WTA 500, который на следующей неделе стартует в Берлине.
Решение спортсменки обусловлено тем, что она еще не полностью восстановилась после перенесенного в конце апреля заболевания коронавирусом, пишет rus.err.ee.
Помимо Анетт Контавейт от участия в берлинском турнире отказались первая ракетка мира - полячка Ига Швёнтек и занимающая третье место в рейтинге WTA Паула Бадоса из Испании.
Не выступят в Берлине и входящие в первую десятку мирового рейтинга американки Джессика Пегула и Даниэль Коллинз, а также экс-первая ракетка мира Наоми Осака из Японии.
Благодаря отказам многих сильных теннисисток в основную сетку турнира в Берлине попали вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи, чешка Катерина Синякова и немка Андреа Петкович.
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